Νέα εξέλιξη: Συζητήσεις ΗΠΑ – Ιράν για 10ήμερη εκεχειρία!

Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθι

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Συζητήσεις ΗΠΑ – Ιράν για 10ήμερη εκεχειρία (βίντεο STAR)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΗΠΑ και Ιράν συζητούν για 10ήμερη εκεχειρία για να αποτραπεί μεγάλη σύγκρουση.
  • Προβλέπεται επιστροφή στρατευμάτων στις θέσεις τους πριν την κλιμάκωση της 9ης Ιουλίου.
  • Η πίεση για αποκλιμάκωση αυξάνεται μετά τον θάνατο 19χρονης στρατιώτη των ΗΠΑ στην Ιορδανία.
  • Οι Χούθι κλιμακώνουν την ένταση με ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νέα εξέλιξη για τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν αποτελεί η πληροφορία ότι  Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν για «εκεχειρία-ανάσα» δέκα ημερών για να αποτραπεί το μεγάλο «μακελειό». 

Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις,  η διπλωματία παίζει το τελευταίο της χαρτί. 

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, στο τραπέζι βρίσκεται ένα σχέδιο άμεσης απεμπλοκής, που γυρίζει τα στρατεύματα πίσω, στις θέσεις της 9ης Ιουλίου. Με απλά λόγια, η πρόταση λέει: «σταματούν τα όπλα για δέκα ημέρες, οι δύο πλευρές επιστρέφουν στο σημείο όπου βρίσκονταν πριν από τη μεγάλη κλιμάκωση και ανοίγει ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων για να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος». 

Τραμπ: Από το Μουντιάλ στο μέτωπο με σφυροκόπημα του Ιράν

Νεκρή 19χρονη στρατιώτης των ΗΠΑ στην Ιορδανία  

Η πίεση για αποκλιμάκωση είναι πλέον τεράστια. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην πρόσφατη ιρανική επίθεση στην Ιορδανία ήταν και η 19χρονη στρατιώτης Ιζαμπέλα Γκονζάλες από το Τέξας. Η μονάδα της είχε αποστολή την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όπως drones, πύραυλοι και ελικόπτερα.Η 19χρονη στρατιώτης των ΗΠΑ που σκοτώθηκε στην Ιορδανία

Η 19χρονη στρατιώτης των ΗΠΑ που σκοτώθηκε στην Ιορδανία 

Νέο μέτωπο ανοίγουν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας 

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό όμως, οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο. Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και των ενεργειακών μεταφορών. 
 

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