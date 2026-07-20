Νέα εξέλιξη για τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν αποτελεί η πληροφορία ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν για «εκεχειρία-ανάσα» δέκα ημερών για να αποτραπεί το μεγάλο «μακελειό».

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις, η διπλωματία παίζει το τελευταίο της χαρτί.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, στο τραπέζι βρίσκεται ένα σχέδιο άμεσης απεμπλοκής, που γυρίζει τα στρατεύματα πίσω, στις θέσεις της 9ης Ιουλίου. Με απλά λόγια, η πρόταση λέει: «σταματούν τα όπλα για δέκα ημέρες, οι δύο πλευρές επιστρέφουν στο σημείο όπου βρίσκονταν πριν από τη μεγάλη κλιμάκωση και ανοίγει ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων για να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος».

Νεκρή 19χρονη στρατιώτης των ΗΠΑ στην Ιορδανία

Η πίεση για αποκλιμάκωση είναι πλέον τεράστια. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην πρόσφατη ιρανική επίθεση στην Ιορδανία ήταν και η 19χρονη στρατιώτης Ιζαμπέλα Γκονζάλες από το Τέξας. Η μονάδα της είχε αποστολή την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όπως drones, πύραυλοι και ελικόπτερα.

Η 19χρονη στρατιώτης των ΗΠΑ που σκοτώθηκε στην Ιορδανία

Νέο μέτωπο ανοίγουν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό όμως, οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο. Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και των ενεργειακών μεταφορών.

