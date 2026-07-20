Με την εκεχειρία στον Περσικό να θεωρείται ιστορία, η Ουάσινγκτον κλιμακώνει τις αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους μέσα στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις και νέες απειλές. Η σύγκρουση μπαίνει σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, μετά τη λήξη του Μουντιάλ και την απονομή, ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και έδωσε αμέσως εντολή για νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν.

Στόχος του Αμερικανικού Πενταγώνου είναι να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήττει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι Ιρανοί εμφανίζονται αμετακίνητοι: προειδοποιούν ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις, δεν θα επιτραπεί η ασφαλής διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα η κρίση αυτή αγγίζει άμεσα και την ελληνική ναυτιλία. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, με σημαία Μάλτας.

Ενεργειακός εφιάλτης από την αναζωπύρωση της κρίσης στο Ιράν

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βόρεια του Κουζμάρ στο Ομάν, και στο πλοίο εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά. Ευτυχώς, το πλήρωμα εγκατέλειψε εγκαίρως το σκάφος και διασώθηκε με ασφάλεια από ρυμουλκό, όμως το πλοίο παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο.