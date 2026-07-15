Νέα στρατιωτική κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά από επτά ώρες επιθέσεων των ΗΠΑ εναντίον στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις drones και πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν νέο γύρο πληγμάτων.

Οι αμερικανικές επιθέσεις εξελίχθηκαν σε διαδοχικά κύματα από το μεσημέρι έως το βράδυ, με ιρανικούς στόχους να δέχονται συνεχές σφυροκόπημα. Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τουλάχιστον επτά στρατιωτικοί νεκροί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, συνοδεύοντας την απόφαση με τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη για διαπραγματεύσεις.

Το τελεσίγραφο Τραμπ προς την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα καταστρέψουμε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τους. Θα καταστρέψουμε τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι και διαπραγματευτούν».

Απέναντι στις αμερικανικές ενέργειες, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε με ανάρτησή του:

«Ο ευγενής λαός αυτής της γης, με υπομονή, σταθερότητα και επιμονή, αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια τις δύσκολες ημέρες που προκάλεσε η επιθετικότητα του εχθρού».

Η απάντηση του προέδρου του Ιράν στις ΗΠΑ με ανάρτησή του

Ιρανικά drones σε Κουβέιτ και Ιορδανία

Η ιρανική αντεπίθεση περιέλαβε χτυπήματα με drones σε αποθήκη στο Κουβέιτ και επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία. Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας διόδου κρίσιμης για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε για το ζήτημα των διελεύσεων από Στενά, δηλώνοντας: «δεν πιστεύω ότι κανείς θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη για τη διέλευση από ένα Στενό ή για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια θαλάσσια δίοδο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Πολεμικό κλίμα στην ιρανική Βουλή

Στην Τεχεράνη, το ιρανικό κοινοβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως, με βουλευτές να φωνάζουν συνθήματα εκδίκησης, μετά το μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν: «Αυτοί οι εγκληματίες, των οποίων τα ονόματα είναι καταγεγραμμένα από τον πρώτο έως τον τελευταίο, θα πάρουν μαζί τους στον τάφο το όνειρό τους για έναν ειρηνικό θάνατο στο κρεβάτι τους. Καμία υποχώρηση, καμία παράδοση, εκδίκηση, εκδίκηση.»

Νέα ένταση με χάρτη για Καναδά, Βενεζουέλα και Γροιλανδία

Παράλληλα με τη στρατιωτική κρίση, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά, με την ανάρτηση της ίδιας εικόνας τεχνητής νοημοσύνης.

Η εικόνα εμφανίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν προσαρτήσει τον Καναδά, τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία, προκαλώντας νέο γύρο γεωπολιτικών εντάσεων.