Marfin: Το περιεχόμενου του περιβόητου «ανώνυμου» e-mail

Το ανώνυμο e-mail που ξεκλείδωσε τον νέο κύκλο ερευνών για τις δολοφονίες των εργαζομένων της Marfin και αποτέλεσε το έναυσμα για τις συλλήψεις που μετετράπησαν σε προφυλακίσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβητεί τα πειστήρια που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αν και αστυνομικές πηγές θεωρούν την υπόθεση «δεμένη».

Σε διαφορετικές φυλακές οι συλληφθέντες της Marfin

Τον δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την εμπλοκή τους στα φονικά εμπριστικά γεγονότα της Marfin το 2010.

«Δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν την ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα». Αυτό είναι το περιεχόμενο του επίμαχου - ανώνυμου email που εστάλη στο ελληνικό FBI στις 8 Απριλίου. Ο συντάκτης του, μέσα σε 230 λέξεις «δίνει» 8 ονόματα.

Όλα όσα αναφέρει το ανώνυμο e-mail - «Όλοι αυτοί ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό»

«Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους του ξέρετε ήδη... Άμυαλοι δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από την φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα». Το συγκεκριμένο mail φαίνεται να «ξεκλείδωσε» τις έρευνες για την υπόθεση Marfin 16χρονια μετά.

Οι δικηγόροι των δυο κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν, θεωρούν το mail, αναξιόπιστο.

Marfin: «Έχει γίνει έρευνα για τον αποστολέα του mail»

Οι αστυνομικοί σύμφωνα με πληροφορίες του Star, απαντούν.

«Έχει γίνει έρευνα και τις επόμενες μέρες θα υποβληθούν τα αποτελέσματα στην ανακρίτρια. Είναι κάτι το οποίο ζήτησε και η ίδια».

Ενώ υποστηρίζουν ότι το mail ήταν απλά η έναρξη της διαδικασίας, για τις έρευνες και τις εκθέσεις συσχέτισης των υπόπτων.