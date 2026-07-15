Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού Επανομής, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Ο 69χρονος επέβαινε σε μικρή βάρκα μαζί με τη 67χρονη σύζυγό του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σκάφος ανετράπη.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί και να προσεγγίσει την ακτή, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της αγνοείται και παραμένει άγνωστη η τύχη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα, όταν συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα και συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή τριών πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ενός σκάφους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών και ιδιωτικών σκαφών που συνδράμουν στις έρευνες. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης ελικόπτερο Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί εναέριες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.