Τρεις και όχι δύο ήταν οι αστυνομικοί την ώρα της συμπλοκής στο Άργος, λίγο πριν ο 20χρονος Θοδωρής πέσει νεκρός. Το Star αποκαλύπτει πώς έγινε ακριβώς το μοιραίο περιστατικό και τι ισχυρίζονται οι αστυνομικοί. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονταν τρεις αστυνομικοί. Ο ένας ήταν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και πυροβόλησε στον αέρα, από ύψος περίπου τριών μέτρων. Ο δεύτερος έτρεχε πεζός πίσω από τον 20χρονο για να τον ακινητοποιήσει. Ο τρίτος βρισκόταν στα δεξιά του Θοδωρή και πυροβόλησε προς τον τοίχο.

Αργός: Νόμιζαν ότι ο Θοδωρής οπλοφορεί - «Πρόσεχε, έχει όπλο»

«Πρόσεχε, έχει όπλο», φέρεται να φώναξε ο αστυνομικός που πυροβολούσε στον αέρα προς τον συνάδελφό του, ο οποίος καταδίωκε πεζός τον Θοδωρή μέσα στα χόρτα, όπως τουλάχιστον υποστήριξε στη Δικαιοσύνη.

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται επίσης ότι: «Είδαμε να κρατά όπλο κατά την καταδίωξη με το αυτοκίνητο. Εκτιμήθηκε ότι και εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν ένοπλος. Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι προηγουμένως το είχε πετάξει και ότι ήταν ρέπλικα».

Μάλιστα, ο αστυνομικός που αναπτύχθηκε στα δεξιά και πυροβόλησε προς τον τοίχο, ακούγοντας τον συνάδελφό του να πυροβολεί στον αέρα, όπως τουλάχιστον φέρεται να έχει υποστηρίξει, νόμιζε ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον Θοδωρή.

«Η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και, όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος, θάνατος και για εμάς», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας αναφέρει: «Είμαστε και εμείς γονείς και μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν σκοτώνουμε παιδιά. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να προστατεύει το κύρος των θεσμών και να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι να δημιουργεί την εντύπωση ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί. Σύντομα το αποδεικτικό υλικό θα σας διαψεύσει».

Άργος: Στον Κορυδαλλό οι αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Κρατούνται στη ΣΤ΄ Πτέρυγα μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, αστυνομικούς και τελωνειακούς.