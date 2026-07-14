Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για ακόμη μία φορά απέδειξε πως ξέρει να τραβά τα βλέμματα, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο και άκρως χιουμοριστικό τρόπο για να προαναγγείλει την επιστροφή του «Road Show».

Ο παρουσιαστής, που συνηθίζει να εκπλήσσει το κοινό του με ανατρεπτικές ιδέες, αυτή τη φορά άφησε για λίγο τον σύγχρονο ρόλο του και μεταμορφώθηκε σε… αρχαίο Έλληνα.

Φορώντας έναν λευκό χιτώνα, με στεφάνι ελιάς στο κεφάλι και ξυπόλητος στους δρόμους, δημιούργησε ένα βίντεο που ξεχώρισε στα social media.

Στο πλευρό του βρέθηκαν δύο στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι ακολούθησαν το ίδιο concept, με την τριάδα να μοιάζει σαν να έχει βγει από άλλη εποχή. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε το ιδιαίτερο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο νέος κύκλος της εκπομπής θα έχει πολλές εκπλήξεις.

«Road Show 3 … Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τους followers του να σχολιάζουν θετικά την ευρηματική του ιδέα.