Απίθανη μεταμόρφωση Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ντύθηκε αρχαίος Έλληνας

Η μεταμφίεση που έγινε θέμα στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 22:36 Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο
14.07.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 14/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 1.000.000 ευρώ
14.07.26 , 22:00 Πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες - Τουλάχιστον έξι νεκροί
14.07.26 , 21:52 Γαλλία: Με υπερηφάνεια άγημα του ΓΕΕΘΑ στην παρέλαση και ζεύγος Rafale
14.07.26 , 21:48 Κλήρωση Eurojackpot 14/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40.000.000 ευρώ
14.07.26 , 21:39 Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή
14.07.26 , 21:33 Ιωάννα Τούνη: Απόκαλυψε τον λόγο που τη «διώχνουν» όλοι οι ψυχολόγοι
14.07.26 , 21:21 Απίθανη μεταμόρφωση Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ντύθηκε αρχαίος Έλληνας
14.07.26 , 21:00 Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση
14.07.26 , 20:59 Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο από το νοσοκομείο- Μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της
14.07.26 , 20:52 Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
14.07.26 , 20:35 Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο
14.07.26 , 20:26 Marfin: Το σημάδι στο μέτωπο φανέρωσε το πρόσωπο του «Φασούλα»
14.07.26 , 20:01 Μαρία Αντωνά: «Υπάρχει μια περηφάνια που δεν γεννιέται από τα λόγια...»
14.07.26 , 19:37 ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Ελένης Σακκά: To bridal look & το γλέντι του γάμου της στην Άρτα
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Κλήρωση Τζόκερ 14/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 1.000.000 ευρώ
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
Marfin: Το σημάδι στο μέτωπο φανέρωσε το πρόσωπο του «Φασούλα»
Ιωάννα Τούνη: Απόκαλυψε τον λόγο που τη «διώχνουν» όλοι οι ψυχολόγοι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η απίθανη μεταμόρφωση που δεν περίμενε κανείς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανακοίνωσε την επιστροφή του «Road Show» με χιουμοριστικό τρόπο.
  • Μεταμορφώθηκε σε αρχαίο Έλληνα, φορώντας λευκό χιτώνα και στεφάνι ελιάς.
  • Δημιούργησε βίντεο που έγινε viral στα social media.
  • Συνεργάτες του συμμετείχαν στη μεταμφίεση, ενισχύοντας το concept.
  • Η λεζάντα της ανάρτησής του υποδηλώνει πολλές εκπλήξεις για τον νέο κύκλο της εκπομπής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για ακόμη μία φορά απέδειξε πως ξέρει να τραβά τα βλέμματα, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο και άκρως χιουμοριστικό τρόπο για να προαναγγείλει την επιστροφή του «Road Show».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;

Ο παρουσιαστής, που συνηθίζει να εκπλήσσει το κοινό του με ανατρεπτικές ιδέες, αυτή τη φορά άφησε για λίγο τον σύγχρονο ρόλο του και μεταμορφώθηκε σε… αρχαίο Έλληνα.

Φορώντας έναν λευκό χιτώνα, με στεφάνι ελιάς στο κεφάλι και ξυπόλητος στους δρόμους, δημιούργησε ένα βίντεο που ξεχώρισε στα social media.

Στο πλευρό του βρέθηκαν δύο στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι ακολούθησαν το ίδιο concept, με την τριάδα να μοιάζει σαν να έχει βγει από άλλη εποχή. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε το ιδιαίτερο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο νέος κύκλος της εκπομπής θα έχει πολλές εκπλήξεις.

Γρ. Αρναούτογλου: «Εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου μετά τον θάνατό της»

«Road Show 3 … Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τους followers του να σχολιάζουν θετικά την ευρηματική του ιδέα.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες Τηλεοπτικές Σειρές: Όσες Θα Δούμε Το 26/27
Media
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
Media
Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
Ζαχαρέα: Πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν - Το backstage βίντεο
Media
Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν
GNTM 4: Η Όλγα Από Το Μόναχο
Media
GNTM Όλγα: «H Iσμήνη δε με συμπάθησε»
Ταινία Online: Δες «12 Δυνατοί (12 Strong)» Έως Και Τις 19/7
Media
«12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 19/7
«Mega Σαββατοκύριακο»
Media
Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM
Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία Για Το Live News
Media
Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
Ιορδανίδης: Μιλά Για Τη Σχέση Του Σήμερα Με Τον Φιλιππίδη
Media
Ιορδανίδης: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση του σήμερα με τον Πέτρο Φιλιππίδη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top