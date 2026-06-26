Γρ. Αρναούτογλου: «Εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου μετά τον θάνατό της»

Συγκινούν όσα είπε ο παρουσιαστής με αφορμή το χωριό του

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη μητέρα του και την απώλειά της, αναφέροντας ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής μετά τον θάνατό της.
  • Περιέγραψε τη σύνδεσή του με τη Χαλκιδική, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύοντας ότι μπορεί να προσφέρει στον τόπο του.
  • Η μητέρα του, Κική Αρναούτογλου, απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2026 μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Ο Γρηγόρης αποχαιρέτησε τη μητέρα του με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα για τη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, τον τόπο καταγωγής του, κι αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της μητέρας του.

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Ο παρουσιαστής περιέγραψε τη σχέση του με τη Χαλκιδική και τα χρόνια που πέρασε εκεί. Όπως είπε: «Τη μισή μου ζωή την πέρασα στο πρώτο πόδι. Μεγαλώνοντας, κατευθείαν μετά πήγαινα κάθε χρόνο στο δεύτερο πόδι γιατί είναι και το χωριό μου, η Μεγάλη Παναγία. Όλα τα καλοκαίρια μου ήταν εκεί. Εκεί πρωτοερωτεύτηκα, εκεί πρωτοαγάπησα».

Γρ. Αρναούτογλου: «Εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου μετά τον θάνατό της»

Στη συνέχεια στάθηκε στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, εξηγώντας τη διαρκή σύνδεσή του με τον τόπο. «Ήταν και είναι ένα καταπληκτικό, πανέμορφο χωριό. Το συνδέω πάρα πολύ με τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Έμενα μέχρι το νηπιαγωγείο στη Μεγάλη Παναγία και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Τελευταία φορά πήγα γιατί εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου, μετά τον θάνατό της. Υπάρχει πάντα μια σύνδεση με αυτό το μέρος, και στις καλές στιγμές και τώρα, μετά τον αποχαιρετισμό», αποκάλυψε συγκινημένος.

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Το ενδεχόμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με την τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προσφορά σε τοπικό επίπεδο: «Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με την πολιτική, αλλά ίσως θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, με τη στήριξη και της κεντρικής πολιτικής, να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του. Η ορεινή Χαλκιδική δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Μπορείς να φας καταπληκτικά, να γνωρίσεις την ιστορία και την Αρχαία Ελλάδα. Είναι πραγματικά μια μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική».

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του το 2007 στην εκπομπή Όμορφος κόσμος το πρωί 

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του το 2007 στην εκπομπή Όμορφος κόσμος το πρωί /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Κική Αρναούτογλου έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που την ταλαιπώρησαν τα τελευταία δύο χρόνια. 

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση στις 29 Ιανουαρίου 2026, αρχικά μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή και στη συνέχεια με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του, αποχαιρέτησε τη μητέρα του με λόγια βαθιάς αγάπης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… σε ευχαριστώ για όλα, ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε…».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του
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