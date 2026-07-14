Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή

Οι ημερομηνίες καταβολής του e-ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς

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Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου & Σεπτεμβρίου (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανατροπή στις πληρωμές συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Οι πληρωμές θα γίνονται σε δύο δόσεις ανά μήνα, χωριστά για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
  • Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται για την ομαλή εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών.
  • Στόχος είναι η αποφυγή υπερφόρτωσης των συστημάτων κατά τις ημέρες καταβολών.

«Ανατροπή» στις πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου αφορά τον τρόπο και τις ημερομηνίες καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να γίνονται σε δύο δόσεις ανά μήνα, χωριστά για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα, οι πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών και την αποφυγή υπερφόρτωσης των συστημάτων κατά τις ημέρες των καταβολών.

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