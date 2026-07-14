«Ανατροπή» στις πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου αφορά τον τρόπο και τις ημερομηνίες καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να γίνονται σε δύο δόσεις ανά μήνα, χωριστά για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα, οι πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών και την αποφυγή υπερφόρτωσης των συστημάτων κατά τις ημέρες των καταβολών.

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