Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και οι live εμφανίσεις της είναι συνεχείς.

Παρ' όλα αυτά, η τραγουδίστρια καταφέρνει να βρίσκει μικρά διαλείμματα για ξεκούραση, αποδράσεις και ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά.

Αυτή τη φορά, η ίδια επέλεξε την Πάρο για μια σύντομη καλοκαιρινή ανάπαυλα. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο νησί, παρέα με στενούς φίλους, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βράδυ, η διασκέδαση είχε την τιμητική της. Σε βίντεο που έκανε repost στα social media, η τραγουδίστρια φαίνεται να περνάει υπέροχα σε γνωστό εστιατόριο της Νάουσας, έχοντας στο πλευρό της τον καλό της φίλο, Πέτρο Τσαπαρδώνη.

Οι δυο τους δεν δίστασαν να σηκωθούν από το τραπέζι και να χορέψουν με την ψυχή τους, υπό τους ήχους της μεγάλης επιτυχίας του Κωνσταντίνου Αργυρού, «Ελεύθερος».

Χαμογελαστοί και γεμάτοι ενέργεια, απόλαυσαν κάθε στιγμή, αδιαφορώντας για τα βλέμματα των υπόλοιπων θαμώνων και δημιουργώντας μια όμορφη καλοκαιρινή εικόνα.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν τη θετική της διάθεση και να της εύχονται να απολαύσει στο έπακρο τις διακοπές της, πριν επιστρέψει ξανά στη σκηνή για τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις της.