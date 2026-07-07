Ελένη Φουρέιρα: «Δεν ήμουν ποτέ πλούσια, γιατί να το "παίξω" ότι είμαι;»

«Πάλεψα αρκετά για τα όνειρά μου», είχε πει στην αρχή της καριέρας της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Ελένη Φουρέιρα στην εκπομπή «Επτά» το 2011 / Βίντεο: Star

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Ήταν το μακρινό 2011 όταν η 24χρονη Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Επτά», μιλώντας στο Star και τη Μαρία Σταματέρη για τη αγάπη της από νεαρή ηλικία για το τραγούδι, το χορό και την υποκριτική, για τη σχέση με την οικογένειά της, καθώς και τη «μάχη» που έδωσε κυνηγώντας το όνειρό της.

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Ελένη Φουρέιρα: «Δεν ήμουν ποτέ πλούσια, γιατί να το "παίξω" ότι είμαι;»

Η 24χρονη τότε Ελένη Φουρέιρα, σε συνέντευξή της στο Star

Αρχικά, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε ότι από πολύ μικρή αγαπούσε το χορό, την υποκριτική και το τραγούδι, ενώ χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να πετύχει τους στόχους και να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Ο δρόμος για εκείνη προς την επιτυχία δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα: «Μου άρεσε από πολύ μικρή ο χώρος της τηλεόρασης. Έβλεπα μία σκηνή όπου κάποια ηθοποιός έκλαιγε και πήγαινα στον καθρέφτη και έκανα αυτό που έβλεπα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός και το τραγούδι, ήταν κάτι που μου έβγαινε αυθόρμητα και τόσο έντονα. Όπου πήγαινα έλεγε η μαμά μου: "Ελένη, έλα να χορέψεις και να τραγουδήσεις" και εγώ δεν ντρεπόμουν καθόλου, πρώτη ανέβαινα στα τραπέζια και... ξεκινούσα! Μου άρεσε από πάρα μικρή, το ένιωθα μέσα μου ότι αυτό θέλω να κάνω».

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Για το εάν ήταν στο πλευρό της η οικογένειά της και εάν είχαν αντιρρήσεις όταν τους αποκάλυψε την απόφασή της να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, εξομολογήθηκε ότι: «Όχι, δεν είχαν καμία αντίρρηση. Ήταν ο στόχος μου αυτός, να κάνω αυτό στη ζωή μου».

Ελένη Φουρέιρα: «Δεν ήμουν ποτέ πλούσια, γιατί να το "παίξω" ότι είμαι;»

Η Ελένη Φουρέιρα το 2011

Πώς ήταν και τι θυμάται από τα παιδικά της χρόνια η Ελένη Φουρέιρα; «Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να μεγαλώνεις σε μία δεμένη οικογένεια; Είμαστε τέσσερα παιδιά, έχω τρία αδέλφια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μεγαλώνεις με πολλά αδέλφια, με δύο γονείς που σε αγαπούν και σε στηρίζουν, πολύ σημαντικό. Θυμάμαι στις γιορτές που όλοι μαζευόμασταν, ήμασταν όλοι μαζί και αυτό είναι το παράπονο της μανούλας μου, ότι "τώρα τις γιορτές έχουμε μείνει λίγοι σε αυτό το τραπέζι". Δε μου έλειψε τίποτα στα παιδικά μου χρόνια, γιατί πήρα πολλή αγαπη. Ίσως μερικές φορές, επειδή ήμουν η τρίτη από τις μεγαλύτερές μου αδελφές, ένιωθα ότι δε μου δίνουν και τόση σημασία και ήμουν έτσι το παιδί της οικογένειας που ήθελε πάντα να αποσπά την προσοχή τους. Δεν ήμουν ζωηρό παιδί, απλά ήθελα πάντα να κάνω κάτι, ώστε να μου δώσουν προσοχή. Δηλαδή, χόρευα και πήγαινα μπροστά τους ή όταν με μάλωνε η μαμά μου όταν έκανα κάτι, έκανα ότι λιποθυμούσα για να έρθει να μου πει "είσαι καλά;" Ήθελα με αυτό τον τρόπο να μου δείξουν ότι ενδιαφέρονται και για εμένα. Ήμουν τρελόπαιδο, τους κούρασα τους γονείς μου με τα τραγούδια και το χορό».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο δρόμο προς την αναγνώριση, την επιτυχημένη πορεία και μετέπειτα καριέρα στην ελληνική μουσική σκηνή, η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι: «Ό,τι έρχεται στη ζωή μας, έρχεται για κάποιο λόγο. Δεν έχω παράπονο από τη ζωή μου και νιώθω πολύ ευτυχισμένη που από μικρή δουλεύω και δεν το θεωρώ ντροπή αυτό. Και γιατί να το κρύψω; Δεν ήμουν ποτέ πλούσια, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, γιατί να το "παίξω" ότι είμαι; Πάλεψα αρκετά, η αλήθεια είναι, αλλά νιώθω και αρκετά τυχερή, γιατί είχα ανθρώπους στο πλευρό μου που με εμπιστεύτηκαν και είμαι τώρα εδώ. Αυτό είναι τύχη. Βέβαια, όλα θέλουν μία προσπάθεια, όμως όλο αυτό που έχω ζήσει μου έχει δώσει ένα μάθημα και νιώθω ότι για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να παλεύουμε. Τίποτα δε μας έρχεται απλά, τίποτα δε μας χαρίζεται. Πρέπει να παλεύεις, να προσπαθείς και να είσαι αφοριωμένος στο στόχο σου».

Ελένη Φουρέιρα: «Δεν ήμουν ποτέ πλούσια, γιατί να το "παίξω" ότι είμαι;»

Η Ελένη Φουρέιρα το 2011, στην επομπή «Επτά», στο Star

Για τους ανθρώπους που την πλήγωσαν: «Είμαι της άποψης ότι όλοι είμαστε καλοί και όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύσκολες στιγμές ίσως βγάζουμε έναν εαυτό που δε θα θέλαμε να τον βγάλουμε. Λίγο τα νεύρα, λίγο ο εγωισμός, λίγο η ζήλια, μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε κάπως. Δε θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν και δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολες στιγμές, και εγώ μπορεί να βρεθώ και να πω πράγματα τα οποία δεν τα εννοώ. Γι' αυτό και δεν πειράζει, όλα καλά. Όταν κάτι δε γίνεται από κακία και πολλές φορές γίνεται ίσως από ζήλια ή ευαισθησία, είναι δικαιολογημένα και δεν κρατάω κακία σε κανένα, ειλικρινά. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να με πληγώσει τόσο πολύ. Δεν μπορεί κάτι να χαλάσει τη χαρά μου, όχι».

Ενώ για το εάν φοβάται να ερωτευτεί και να δοθεί απικλειστικά σε κάποιον, είχε δηλώσει τότε στο Star ότι: «Δε φοβάμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ να ερωτεύομαι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο έρωτας, αλλά υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να αφοσιωθούμε σε πράγματα και αυτή τη στιγμή στη ζωή μου πρέπει να βάλω προτεραιότητες, οπότε και είμαι πολύ αφοσιωμένη αυτή την περίοδο στη δουλειά μου. Είναι ευλογία να είναι η δουλειά σου αυτό που αγαπάς. Εγώ τα έχω και τα δύο και είμαι απόλυτα ευτυχισμένη».

 

Η Ελένη Φουρέιρα σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com

Σήμερα, η 39χρονη ποπ σταρ, Ελένη Φουρέιρα, μετράει συνολικά 19 χρόνια καριέρας στον καλλιτεχνικό χώρο, έχοντας σημειώσει μοναδικές επιτυχίες, ενώ από το 2010, μετά τη διάλυση του γυναικείου συγκροτήματος Mystique -στο οποίο ήταν μέλος, μαζί με τις Αλκμήνη Χατζηγιάννη και Μαρία Μακρή-, ξεχωρίζει με τη σόλο καριέρα της στην ελληνική μουσική σκηνή.

 

Η Ελένη Φουρέιρα σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com

 

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