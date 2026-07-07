Αφροδίτη Λιάντου: Έκανε το πιο chic καλοκαιρινό hair look

Το νέο hair look που φώτισε το πρόσωπό της

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Διάφορες φωτογραφίες μαμάς και κόρης/NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Λιάντου ανανέωσε την εμφάνισή της με ένα φωτεινό και φυσικό hair look για το καλοκαίρι.
  • Ο γνωστός hair expert Νικόλας Βιλλιώτης επιμελήθηκε το νέο της χρώμα, που είναι ξανθοκάστανο με φωτεινές ανταύγειες.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε το νέο της look μέσω Instagram, αποδεικνύοντας ότι μια μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
  • Το νέο hairstyle ακολουθεί τις τάσεις της σεζόν με φυσικές αποχρώσεις και glossy φινίρισμα.
  • Οι followers της αντέδρασαν θετικά, επισημαίνοντας ότι το νέο χρώμα αναδεικνύει τα γαλανά της μάτια.

Η Αφροδίτη Λιάντου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με μια διακριτική αλλά άκρως επιτυχημένη αλλαγή στην εμφάνισή της.

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Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια αποφάσισε να ανανεώσει τα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα πιο φωτεινό και φυσικό look, που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Η κόρη της Εβελίνας Παπούλια εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τον γνωστό hair expert Νικόλα Βιλλιώτη, ο οποίος επιμελήθηκε το νέο της χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο «ζεστό» ξανθοκάστανο με διακριτικές φωτεινές ανταύγειες, που χαρίζουν κίνηση και λάμψη στα μαλλιά της, ενώ το ανάλαφρο styling ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή της μεταμόρφωση.

Αφροδίτη Λιάντου: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Αφροδίτη Λιάντου: Άλλαξε τα μαλλιά της και το αποτέλεσμα είναι άκρως καλοκαιρινό

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και μοιράστηκε το νέο της look με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα Instagram Story. Στη selfie που ανέβασε, ποζάρει στον ήλιο με τα ανανεωμένα μαλλιά της να πέφτουν φυσικά στους ώμους της, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές μια μικρή αλλαγή είναι αρκετή για να κάνει τη διαφορά.

Το νέο hair look κινείται στις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, καθώς οι φυσικές αποχρώσεις, οι χρυσαφένιες ανταύγειες και το glossy φινίρισμα κυριαρχούν και φέτος στις επιλογές των περισσότερων celebrities.

Η Αφροδίτη επέλεξε να μη δοκιμάσει μια ακραία μεταμόρφωση, αλλά να δώσει περισσότερη ζωντάνια στο χρώμα της, διατηρώντας παράλληλα τη φυσικότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της.

Δεν άργησαν, φυσικά, να έρθουν και οι αντιδράσεις των followers της, οι οποίοι γέμισαν τα social media με θετικά σχόλια, γράφοντας πως η αλλαγή της ταιριάζει απόλυτα και πως το νέο της χρώμα αναδεικνύει τα γαλανά της μάτια και τη φρέσκια εικόνα της.

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