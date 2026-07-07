Την έντονη ενόχλησή της για όσα είδε σε πρόσφατο fashion show εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από νέο βίντεο στο YouTube κανάλι της.

Η γνωστή influencer, η οποία παρακολούθησε επίδειξη μόδας που επιμελήθηκε η σχεδιάστριά της, δεν μάσησε τα λόγια της, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, τα μοντέλα παρουσίασαν τις δημιουργίες στην πασαρέλα.

«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη… Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη συνέχισε σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, υποστηρίζοντας πως ο ρόλος ενός μοντέλου είναι να αναδεικνύει το ρούχο και όχι τον εαυτό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την εικόνα που αντίκρισε.

«Να ξέρετε ότι ένα μοντέλο τον προσλαμβάνουν όχι για να δείξεις τα κάλλη σου αλλά για να αναδείξεις το ρούχο. Οπότε δεν μπορείς να τρως, να σπας, να τσαλακώνεις και να καταστρέφεις όλη την εικόνα. Βγήκανε στο stage και ειλικρινά με έπιασαν τα νεύρα μου. Τσαλακωμένα όλα, πατημένα. Υφάσματα πανάκριβα και να έχουν γίνει σαν σφουγγαρόπανα. Είστε ακατάλληλες, δεν κάνετε για μοντέλα. Πηγαίνετε να βρείτε άλλη δουλειά, αλήθεια το λέω… Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά κουκλίτσα μου. Ναι είσαι όμορφη, είσαι κούκλα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Δεν κάνεις για μοντέλο όμως, ειλικρινά. Κάπου όπα, τα έχουμε κάνει σαλάτα».