O personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη στο Cash or Trash

Κατάφερε να πουλήσει τα αντικείμενα με τις... καμπύλες;

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O Δημήτρης προπονητής υδατοσφαίρισης, ο οποίος προπονεί τη Δέσποινα Μοιραράκη 4 φορές την εβδομάδα καθώς είναι ο προσωπικός της personal trainer, έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο, όπως ο ίδιος είπε, με καμπύλες.

Cash or Trash: Μικρό αντικείμενο, αλλά με μεγάλη ιστορική αξία

O personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη στο Cash or Trash


Πρόκειται για δύο κόκκινες μοντέρνες καρέκλες, οι οποίες έχουν και σφραγίδα και ημερομηνία. Είναι η πρώτη καρέκλα τη δεκαετία του ‘50 που δημιουργήθηκαν από πλαστικό. Την κατασκευή έκανε η εταιρία Vitra που είναι συνυφασμένη με το διαχρονικό design.

O Δημήτρης personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη

O Δημήτρης personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη

Ο Θάνος εκτίμησε πως οι καρέκλες κοστίζουν 400 ευρώ ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή 200 ευρώ η μία.  Οι προσφορές ξεκίνησαν από 200 ευρώ και έφτασαν μέχρι τα 400 ευρώ. 

Έδωσε τελικά τις καρέκλες ο Δημήτρης; 

Δείτε το Cash or Trash 


 

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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