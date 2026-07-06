O Δημήτρης προπονητής υδατοσφαίρισης, ο οποίος προπονεί τη Δέσποινα Μοιραράκη 4 φορές την εβδομάδα καθώς είναι ο προσωπικός της personal trainer, έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο, όπως ο ίδιος είπε, με καμπύλες.



Πρόκειται για δύο κόκκινες μοντέρνες καρέκλες, οι οποίες έχουν και σφραγίδα και ημερομηνία. Είναι η πρώτη καρέκλα τη δεκαετία του ‘50 που δημιουργήθηκαν από πλαστικό. Την κατασκευή έκανε η εταιρία Vitra που είναι συνυφασμένη με το διαχρονικό design.

O Δημήτρης personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη

Ο Θάνος εκτίμησε πως οι καρέκλες κοστίζουν 400 ευρώ ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή 200 ευρώ η μία. Οι προσφορές ξεκίνησαν από 200 ευρώ και έφτασαν μέχρι τα 400 ευρώ.

Έδωσε τελικά τις καρέκλες ο Δημήτρης;

Δείτε το Cash or Trash



