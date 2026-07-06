O Δημήτρης προπονητής υδατοσφαίρισης, ο οποίος προπονεί τη Δέσποινα Μοιραράκη 4 φορές την εβδομάδα καθώς είναι ο προσωπικός της personal trainer, έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο, όπως ο ίδιος είπε, με καμπύλες.
Cash or Trash: Μικρό αντικείμενο, αλλά με μεγάλη ιστορική αξία
Πρόκειται για δύο κόκκινες μοντέρνες καρέκλες, οι οποίες έχουν και σφραγίδα και ημερομηνία. Είναι η πρώτη καρέκλα τη δεκαετία του ‘50 που δημιουργήθηκαν από πλαστικό. Την κατασκευή έκανε η εταιρία Vitra που είναι συνυφασμένη με το διαχρονικό design.
Ο Θάνος εκτίμησε πως οι καρέκλες κοστίζουν 400 ευρώ ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή 200 ευρώ η μία. Οι προσφορές ξεκίνησαν από 200 ευρώ και έφτασαν μέχρι τα 400 ευρώ.
Έδωσε τελικά τις καρέκλες ο Δημήτρης;
Δείτε το Cash or Trash
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