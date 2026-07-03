Συγκινητικό ήταν το φινάλε της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

«Πάμε με το τραγούδι, πάμε το πιο γρήγορο για τα 11 χρόνια, να το σπρώξουμε και να φύγουμε, να πάμε στον πρώτο, τον καλό μετά. Πάμε να σπρώξω τα 11. Κάτι καινούριο, πιο όμορφο, σε λίγο ξημερώνει. Πάντα όλα για σας και η αγάπη σας για εμάς», είπε η παρουσιάστρια, που με τη νέα σεζόν θα είναι ξανά στο Star με νέα εκπομπή και διευρυμένη θεματολογία.

Το λαμπερό πάρτι για τα 11 χρόνια «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Λίγες ημέρες πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Ζήνα Κουτσελίνη αποχαιρέτησε την ομάδα της παραθέτοντας ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, γιορτάζοντας μαζί τους τα 11 χρόνια επιτυχημένης πορείας της εκπομπής, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε και η κόρη της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συνάντηση, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τη μακρόχρονη κοινή τους διαδρομή.

Στην ανάρτησή της τόνισε πως ένας σημαντικός κύκλος κλείνει, αφήνοντας όμως πίσω του τη βάση για έναν νέο, γεμάτο αλήθεια και δημιουργία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συνεργάτες και φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως η εκπομπή αποτέλεσε μια μεγάλη «οικογένεια» αγάπης και προσφοράς.