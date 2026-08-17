Ένα νέο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της ημέρες δίπλα στη θάλασσα μοιράστηκε η Μαίρη Συνατσάκη, δείχνοντας τον Ίαν Στρατή μαζί με την κόρη τους, Ολίβια, σε παραλία. Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο τραγουδιστής φαίνεται να κρατάει από το χέρι τη μικρή τους κόρη, καθώς κατευθύνονται προς τη θάλασσα.
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Η ανάρτηση έγινε μέσα από τα social media της παρουσιάστριας κι επιχειρηματία, η οποία συνόδευσε την εικόνα με τη λεζάντα: «Αντέχω;».
Η Μαίρη Συνατσάκη επιλέγει κατά διαστήματα να δημοσιεύει αποσπάσματα από την προσωπική κι οικογενειακή της ζωή, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά της μακριά από τη δημοσιότητα.
Η Ολίβια, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη ζωή του ζευγαριού. Η δημόσια παρουσία της παραμένει περιορισμένη, καθώς οι δύο γονείς έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους.
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Η Μαίρη Συνατσάκη έχει αναφερθεί δημόσια στο πώς η μητρότητα επηρέασε τη ζωή της, ενώ για τον Ίαν Στρατή έχει χρησιμοποιήσει τη φράση «γεννημένο μπαμπά». Όπως έχει εξομολογηθεί, ήταν ο άνθρωπος που της γέννησε για πρώτη φορά τόσο έντονα την επιθυμία να αποκτήσει παιδί.
Πώς ξεκίνησε η σχέση της Μαίρης Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή
Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής γνωρίστηκαν το 2018 στις πρόβες της θεατρικής παράστασης Hair. Εκείνη την περίοδο, η σχέση τους ήταν φιλική.
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Στη συνέχεια, οι επαγγελματικές συνεργασίες τους τούς έφεραν ξανά κοντά, μέχρι που κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας η σχέση τους άλλαξε χαρακτήρα κι η φιλία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση.
Το ζευγάρι κράτησε αρχικά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του το 2021.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.