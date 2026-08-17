Ένα νέο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της ημέρες δίπλα στη θάλασσα μοιράστηκε η Μαίρη Συνατσάκη, δείχνοντας τον Ίαν Στρατή μαζί με την κόρη τους, Ολίβια, σε παραλία. Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο τραγουδιστής φαίνεται να κρατάει από το χέρι τη μικρή τους κόρη, καθώς κατευθύνονται προς τη θάλασσα.

Η ανάρτηση έγινε μέσα από τα social media της παρουσιάστριας κι επιχειρηματία, η οποία συνόδευσε την εικόνα με τη λεζάντα: «Αντέχω;».

Η Μαίρη Συνατσάκη επιλέγει κατά διαστήματα να δημοσιεύει αποσπάσματα από την προσωπική κι οικογενειακή της ζωή, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά της μακριά από τη δημοσιότητα.

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαίρη Συνατσάκη /Φωτογραφία Instagram

Η Ολίβια, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη ζωή του ζευγαριού. Η δημόσια παρουσία της παραμένει περιορισμένη, καθώς οι δύο γονείς έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους.

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει αναφερθεί δημόσια στο πώς η μητρότητα επηρέασε τη ζωή της, ενώ για τον Ίαν Στρατή έχει χρησιμοποιήσει τη φράση «γεννημένο μπαμπά». Όπως έχει εξομολογηθεί, ήταν ο άνθρωπος που της γέννησε για πρώτη φορά τόσο έντονα την επιθυμία να αποκτήσει παιδί.

H Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής με την Ολίβια στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα /Φωτογραφία Instagram

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Μαίρης Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής γνωρίστηκαν το 2018 στις πρόβες της θεατρικής παράστασης Hair. Εκείνη την περίοδο, η σχέση τους ήταν φιλική.

Στη συνέχεια, οι επαγγελματικές συνεργασίες τους τούς έφεραν ξανά κοντά, μέχρι που κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας η σχέση τους άλλαξε χαρακτήρα κι η φιλία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση.

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής στην παράσταση Hair το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι κράτησε αρχικά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του το 2021.