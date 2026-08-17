Μαίρη Συνατσάκη: Με τον Ίαν Στρατή και την κορούλα της Ολίβια στην παραλία

Η τρυφερή φωτογραφία μπαμπά και κόρης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε φωτογραφία από την παραλία με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια.
  • Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα "Αντέχω;" και έγινε στα social media της παρουσιάστριας.
  • Η Ολίβια, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, είναι κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του ζευγαριού, που προστατεύει την ιδιωτικότητά της.
  • Η σχέση της Μαίρης με τον Ίαν ξεκίνησε το 2018 και εξελίχθηκε σε ερωτική κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας.
  • Η Μαίρη έχει αναφέρει πώς η μητρότητα επηρέασε τη ζωή της και έχει χαρακτηρίσει τον Ίαν ως "γεννημένο μπαμπά."

Ένα νέο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της ημέρες δίπλα στη θάλασσα μοιράστηκε η Μαίρη Συνατσάκη, δείχνοντας τον Ίαν Στρατή μαζί με την κόρη τους, Ολίβια, σε παραλία. Στη φωτογραφία που ανάρτησε, ο τραγουδιστής φαίνεται να κρατάει από το χέρι τη μικρή τους κόρη, καθώς κατευθύνονται προς τη θάλασσα.

Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου

Η ανάρτηση έγινε μέσα από τα social media της παρουσιάστριας κι επιχειρηματία, η οποία συνόδευσε την εικόνα με τη λεζάντα: «Αντέχω;».

Η Μαίρη Συνατσάκη επιλέγει κατά διαστήματα να δημοσιεύει αποσπάσματα από την προσωπική κι οικογενειακή της ζωή, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά της μακριά από τη δημοσιότητα.

Μαίρη Συνατσάκη: Με τον Ίαν Στρατή και την κορούλα της Ολίβια στην παραλία

Η φωτογραφία που πόσταρε η Μαίρη Συνατσάκη /Φωτογραφία Instagram

Η Ολίβια, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη ζωή του ζευγαριού. Η δημόσια παρουσία της παραμένει περιορισμένη, καθώς οι δύο γονείς έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. 

Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει αναφερθεί δημόσια στο πώς η μητρότητα επηρέασε τη ζωή της, ενώ για τον Ίαν Στρατή έχει χρησιμοποιήσει τη φράση «γεννημένο μπαμπά». Όπως έχει εξομολογηθεί, ήταν ο άνθρωπος που της γέννησε για πρώτη φορά τόσο έντονα την επιθυμία να αποκτήσει παιδί.

H Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής με την Ολίβια στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα

H Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής με την Ολίβια στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα /Φωτογραφία Instagram

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Μαίρης Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής γνωρίστηκαν το 2018 στις πρόβες της θεατρικής παράστασης Hair. Εκείνη την περίοδο, η σχέση τους ήταν φιλική. 

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!

Στη συνέχεια, οι επαγγελματικές συνεργασίες τους τούς έφεραν ξανά κοντά, μέχρι που κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας η σχέση τους άλλαξε χαρακτήρα κι η φιλία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση.

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής στην παράσταση Hair το 2021

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής στην παράσταση Hair το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι κράτησε αρχικά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του το 2021.

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