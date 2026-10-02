Για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τη συμφιλίωση με την ηλικία του αλλά και την πορεία του δίπλα στον Θανάση Παπαθανασίου μίλησε ο Μιχάλη Ρέππας στην εκπομπή Happy Day.

Ο γνωστός σεναριογράφος και σκηνοθέτης αναφέρθηκε ανοιχτά στην εικόνα του, σημειώνοντας πως στην ηλικία των 67 ετών βλέπει πλέον τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Αναφερόμενος στην εξωτερική του εμφάνιση, αποκάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη διαφορά στο βάρος του σε σχέση με τα 30 του χρόνια: «Έχω πάρει 20 κιλά, αλλά επειδή κατανεμήθηκαν ισόρροπα, δεν φαίνεται κοιλιά. Δεν αγχώνομαι καθόλου να τα χάσω. Στην ηλικία μου, λίγο λίπος -ειδικά στο πρόσωπο- κάνει καλό. Δεν προσπαθώ να το καμουφλάρω».

Παράλληλα, εξήγησε πως η ωριμότητα τον έχει βοηθήσει να διαχειρίζεται καλύτερα την καθημερινότητα και τις αντιδράσεις του: «Στα 67 μου είμαι άλλος άνθρωπος σε σχέση με τα 30. Έχω μάθει να ελέγχω το νευρικό μου σύστημα, είμαι πιο ήρεμος και έχω αποκτήσει μεγαλύτερη υπομονή με τους γύρω μου. Στο παρελθόν ήμουν πιο εκρηκτικός και παρορμητικός, παρόλο που απέφευγα τις συγκρούσεις».

Η μακροχρόνια διαδρομή με τον Θανάση Παπαθανασίου

Μιλώντας για τη θρυλική δημιουργική του συνύπαρξη με τον Θανάση Παπαθανασίου, ο Μιχάλης Ρέππας παραδέχτηκε ότι οι διαφωνίες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να τις ξεπερνούν: «Είμαστε και οι δύο μετριοπαθείς χαρακτήρες. Αν και με τρίτους σπάνια ερχόμαστε σε ρήξη, μεταξύ μας διαφωνούμε συνεχώς. Το θέμα είναι ότι φροντίζουμε πάντα να λύνουμε τις διαφορές μας όσο πιο ειρηνικά γίνεται».

Το φαινόμενο Τρεις Χάριτες και η αναγνώριση

Αναφερόμενος στις Τρεις Χάριτες, τη σειρά-σταθμό της ελληνικής τηλεόρασης, αποκάλυψε πως η συνειδητοποίηση του μεγέθους της επιτυχίας δεν ήρθε αμέσως: «Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν εξωπραγματικά, θύμιζαν τελικό ποδοσφαίρου. Εγώ όμως το κατάλαβα πραγματικά όταν πήγα στο Πήλιο. Μόλις πάτησα το πόδι μου στην πλατεία έγινε χαμός. Πήρα αμέσως τηλέφωνο τον Θανάση και του είπα: "Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται, έχουμε τεράστια επιτυχία"».

Όπως συμπλήρωσε, πάντως, αυτή η τεράστια αποδοχή δημιούργησε στη συνέχεια ένα σημαντικό βάρος: «Μετά τις Χάριτες υπήρχε μεγάλο άγχος. Ο κόσμος είχε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά για ό,τι κι αν κάναμε στη συνέχεια».