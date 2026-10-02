Σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, η Τραϊάνα Ανανία μίλησε στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Δημήτρη Κόκοτα και στάθηκε στη σχέση που είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Όπως είπε: «Είναι πολύ μεγάλη η απώλεια και ελπίζω να αναπαυτεί η ψυχή του. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις που θα μπορούσα να έχω από εκείνον».

Τι είπε η Τραϊάνα Ανανία για το μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Στο ίδιο απόσπασμα, η Τραϊάνα Ανανία έκανε γνωστό ότι θα δώσει το «παρών» στο μνημόσυνο των 40 ημερών. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήμασταν πάρα πολύ κοντά και… τώρα, δεν είμαστε κοντά. Το Σάββατο, που είναι και το μνημόσυνο των 40 ημερών, θα πάω. Φυσικά».

Οι αναφορές της αφορούν έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε συνυπάρξει κι επαγγελματικά και προσωπικά σε μια ιδιαίτερη περίοδο, καθώς οι δυο τους είχαν τηλεοπτική συνύπαρξη στο J2US όπου συμμετείχαν.

Η συνεργασία τους και η περίοδος του σοβαρού περιστατικού

Η Τραϊάνα Ανανία και ο Δημήτρης Κόκοτας συνυπήρξαν τηλεοπτικά την περίοδο κατά την οποία ο αείμνηστος ερμηνευτής είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024.

Με τις δηλώσεις της, η γνωστή καλλιτέχνιδα επέλεξε να μιλήσει λιτά για την απώλεια, δίνοντας έμφαση στις προσωπικές της αναμνήσεις από τον Δημήτρη Κόκοτα και στην παρουσία της στο μνημόσυνο των 40 ημερών.