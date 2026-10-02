Κρυπρονομίσματα: Απάτη 8 εκατ. Ευρώ - 17 Συλλήψεις

Δύο στρατιωτικοί φέρονται να είναι οι επικεφαλής μιας εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες, υποσχόμενοι διπλασιασμό των επενδύσεών τους σε κρυπτονομίσματα. Τα κέρδη τους ήταν άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρημάτων. Οι απολογίες των κατηγορουμένων θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα εννέα άτομα που δεν έχουν συλληφθεί.

Τους έταζαν επενδύσεις με χαμηλό ρίσκο

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, φαίνεται ότι δραστηριοποιούνταν από το 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας επενδύσεις με υποσχέσεις διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου με χαμηλό ή μηδενικό ρίσκο. Μέσα από νομιμοφανείς εταιρικές δομές και διαδικτυακές πλατφόρμες, κατάφεραν να παραπλανήσουν πάνω από 10.000 επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα, υποσχόμενη εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Τα μέλη της προέβαιναν σε ψευδείς υποσχέσεις για εγγυημένες αποδόσεις, ενώ άλλοι συμμετείχαν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα που είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου κατέσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μια μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια, γεγονός που προσθέτει σοβαρότητα στην υπόθεση.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, καθώς και την απαραίτητη προσοχή που πρέπει να δείχνουν σε υποσχέσεις που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές.