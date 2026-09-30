«Περιμένω την ανάσταση του Γεράσιμου. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε; Γιατί να είναι εκεί με αυτές τις συνθήκες;». Στην αίθουσα της δίκης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου προκάλεσε σιωπή.

Ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του 24χρονου που επέζησε από τη σύγκρουση των τρένων / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του 24χρονου που επέζησε από τη σύγκρουση των τρένων, μίλησε για τον αγώνα του γιου του να κρατηθεί στη ζωή και εξέφρασε την πικρία και την απογοήτευσή του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο γιος του δέχθηκε πάνω από 45G, όταν εκτοξεύτηκε από το τρένο, κατά τη διάρκεια της έκρηξης. Σήμερα ζει με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

«Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, πίκρα. Περίμενα ότι οι δημόσιοι φορείς θα έκαναν κάτι για να σώσουν τα παιδιά», κατέθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία του με τον γιο του πριν από την αναχώρηση του τρένου, αναφέροντας ότι ο Γεράσιμος ήθελε να φύγει νωρίτερα, και μάλιστα με τα ΚΤΕΛ, αλλά τελικά αποφάσισε να ταξιδέψει με το μοιραίο τρένο.

Ο Διονύσης Γεωργιάδης / Φωτογραφία: Eurokinissi

«Τρεις ώρες πριν το δυστύχημα μου λέει ο Γεράσιμος, "να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι;" Του λέω, "καλύτερα να φύγεις σήμερα". Έπαιζε πιάνο δέκα λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου. Του λέω "άντε δε θα προλάβουμε". Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει ''όχι θα πάω με το τρένο''. Βάζει το κεφαλάκι στο σημείο όπου καταστράφηκε ο εγκέφαλος του από το παράθυρο του συνοδηγού και μου λέει "ξεκίνα".», ανέφερε στη δίκη.

Μετά τη σύγκρουση, η οικογένεια του Γεράσιμου αντιμετώπισε την αγωνία και την ανασφάλεια, καθώς οι πληροφορίες για την κατάσταση του γιου τους ήταν ελάχιστες.

«Αρχίσαμε τα τηλεφωνήματα, δεν ήταν πουθενά αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε. Μου είπαν ότι ο Γεράσιμος είναι καλά, αλλά να ξεκινήσουμε για Λάρισα», είπε ο πατέρας, περιγράφοντας την αγωνία του. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του Γεράσιμου ήταν πολύ δύσκολη, καθώς είχε υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.

«Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Μας είπαν ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Είναι από τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες. Το δεξιό του ημισφαίριο καταστράφηκε, στο αριστερό έβλεπαν κάτι», πρόσθεσε.

Ο ίδιο; περιέγραψε τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια του για να σώσει τον Γεράσιμο σε επαφή μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Μίλησε για το ταξίδι στην Βοστώνη, όπου οι γιατροί στις 18 Νοεμβρίου 2023 για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν την κρισιμότητα της κατάστασης και προγραμματίστηκε νέο χειρουργείο για το αριστερό του ημισφαίριο.

«Οι γιατροί στη Βοστώνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας στη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος θέλει πολύ να ζήσει», δήλωσε.

Ο Διονύσης Γεωργιάδης, συναισθηματικά φορτισμένος, κατέθεσε ότι είναι υποχρεωμένος να αγωνιστεί για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το δυστύχημα.

«Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος», είπε, δείχνοντας τη φωτογραφία του γιου του στην πρόεδρο του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας την αξία της ζωής και την ανάγκη για δικαιοσύνη.