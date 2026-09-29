Μάτι: Απορρίφθηκε το ελαφρυντικό για τους τρεις καταδικασθέντες

Ζήτησαν να αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος για να μειωθεί η ποινή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: Η δικαστική πορεία και η μάχη για δικαιοσύνη / ERT (αρχείου)

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Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας αποφάσισε να μην αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για τη φονική φωτιά στο Μάτι. Η απόφαση αυτή υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Η υπόθεση επανεξετάστηκε από το Εφετείο μετά την αναίρεση της προηγούμενης εφετειακής απόφασης από τον Άρειο Πάγο, με σκοπό να εξεταστεί αποκλειστικά το ζήτημα της αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού.

Οι καταδικασθέντες περιλαμβάνουν τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Από τους τρεις, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί αφού εξέτισαν την ποινή τους. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του ελαφρυντικού, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις καταδικασθέντες επέδειξαν «αδιαφορία» κατά τη διαχείριση της πυρκαγιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 102 θανάτους και 32 σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι τρεις αξιωματικοί είχαν ενημερωθεί από την προηγούμενη ημέρα για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονταν. Ωστόσο, δεν αξιοποίησαν τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις όπως έπρεπε, ούτε υπήρξε αποτελεσματικός συντονισμός για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τη διάσωση των πολιτών.

Αντίθετα, προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές εκτός της εστίας της φωτιάς, όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα, χωρίς να προχωρήσουν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για τη διάσωση των πολιτών.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι η αναγνώριση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικασθέντες θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής τους, κάτι που θα ήταν «δυσανάλογο» σε σχέση με τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Η σημερινή απόφαση του Εφετείου αναδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για υπευθυνότητα και σωστό συντονισμό σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων, όπως οι πυρκαγιές, που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών.

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