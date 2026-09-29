Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποτυπώνει μια από εκείνες τις μικρές, καθημερινές στιγμές που αποκτούν ξεχωριστή σημασία μέσα από τον χρόνο.
Ο γιος του, Κίμωνας, απολαμβάνει την κούνια σε μια ήσυχη βραδινή έξοδο, με τον μπαμπά του να βρίσκεται πίσω από τον φακό και να κρατά ένα όμορφο στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία.
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Η φωτογραφία, τραβηγμένη από πίσω και σε ασπρόμαυρο, έχει μια ιδιαίτερα αυθεντική lifestyle αισθητική.
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Την παράσταση κλέβει και το χαλαρό look του Κίμωνα. Το καρό πουκάμισο, φορεμένο με γυρισμένα μανίκια, συνδυάζεται με ένα σκούρο αμάνικο γιλέκο και άνετο παντελονάκι, ενώ τα sneakers ολοκληρώνουν ένα πρακτικό και cool outfit για παιχνίδι.
Όσοι γνωρίζουν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο αναφέρουν πως είναι ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς που περνά αρκετό χρόνο με το παιδί του που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Χρύσα Μιχαλοπούλου.
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