Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στην παιδική χαρά με τον γιο του, Κίμωνα!

Μπαμπάς και γιος σε μια ανέμελη βραδινή βόλτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 10:52 Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
29.09.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα
29.09.26 , 10:39 Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
29.09.26 , 10:35 Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
29.09.26 , 10:35 Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά
29.09.26 , 10:16 Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
29.09.26 , 10:03 Ενεργειακά ποτά και έφηβοι: Η κατανάλωσή τους κρύβει πραγματικούς κινδύνους
29.09.26 , 09:58 Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»
29.09.26 , 09:57 Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί
29.09.26 , 09:46 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
29.09.26 , 09:36 Δήμος Γιγαντάκης: Η καριέρα, η αχονδροπλασία και η ζωή στην Αμερική
29.09.26 , 09:33 Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη και τους ξεσήκωσε!
29.09.26 , 09:21 «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» - Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός
29.09.26 , 09:12 Ισπανία: Νίκη για τη Μαρικάρμεν - Επιστρέφει σπίτι της μετά τις διαδηλώσεις
29.09.26 , 09:05 Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!
«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος απαθανατίζει τον γιο του, Κίμωνα, σε μια παιδική χαρά.
  • Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και έχει αυθεντική lifestyle αισθητική.
  • Ο Κίμωνας φοράει καρό πουκάμισο, σκούρο γιλέκο και άνετο παντελόνι.
  • Ο Κουτσόπουλος θεωρείται τρυφερός μπαμπάς και περνά πολύ χρόνο με τον γιο του.
  • Ο Κίμωνας είναι παιδί του Λεωνίδα Κουτσόπουλου και της ηθοποιού Χρύσας Μιχαλοπούλου.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποτυπώνει μια από εκείνες τις μικρές, καθημερινές στιγμές που αποκτούν ξεχωριστή σημασία μέσα από τον χρόνο.

Ο γιος του, Κίμωνας, απολαμβάνει την κούνια σε μια ήσυχη βραδινή έξοδο, με τον μπαμπά του να βρίσκεται πίσω από τον φακό και να κρατά ένα όμορφο στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από πίσω και σε ασπρόμαυρο, έχει μια ιδιαίτερα αυθεντική lifestyle αισθητική.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στην παιδική χαρά με τον γιο του, Κίμωνα!

Την παράσταση κλέβει και το χαλαρό look του Κίμωνα. Το καρό πουκάμισο, φορεμένο με γυρισμένα μανίκια, συνδυάζεται με ένα σκούρο αμάνικο γιλέκο και άνετο παντελονάκι, ενώ τα sneakers ολοκληρώνουν ένα πρακτικό και cool outfit για παιχνίδι. 

Όσοι γνωρίζουν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο αναφέρουν πως είναι ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς που περνά αρκετό χρόνο με το παιδί του που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Χρύσα Μιχαλοπούλου.Έτοιμος για οδήγηση ο μικρός Κίμωνας

Έτοιμος για οδήγηση ο μικρός Κίμωνας


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»
Πέτρος Ιακωβίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί
Δήμος Γιγαντάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμος Γιγαντάκης: Η καριέρα, η αχονδροπλασία και η ζωή στην Αμερική
Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη και τους ξεσήκωσε!
Οικονόμου για Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία;»
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονόμου για Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία;»
Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
APON
Celebrities & Gossip Νεα
Apon: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το άδειο σκαμπό στη σκηνή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top