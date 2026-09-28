Πάνος Κιάμος: Νέο τραγούδι με τίτλο «Ανοιχτή Ακρόαση»

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που έρχεται να ξεχωρίσει και μας βάζει σε… «Ανοιχτή Ακρόαση»!

Ο επιτυχημένος και καταξιωμένος καλλιτέχνης συνεχίζει δυναμικά την πλούσια μουσική του διαδρομή, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο λαϊκό hit, που αναδεικνύει μοναδικά το μέταλλο της φωνής του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Με έντονο ρυθμό, σύγχρονο ήχο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Κιάμου, η «Ανοιχτή Ακρόαση» έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα δυναμικό κεφάλαιο στη δισκογραφία του.

Η «Ανοιχτή Ακρόαση», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, είναι ήδη διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records, ενώ σύντομα το νέο τραγούδι θα αποκτήσει και εικόνα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει στο YouTube το music video.

Παράλληλα, ο Πάνος Κιάμος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς προετοιμάζει τις εμφανίσεις του με τον Λευτέρη Πανταζή στην «Ακτή Πειραιώς». Οι λεπτομέρειες για το νέο μουσικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Βρείτε την «Ανοιχτή Ακρόαση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/anoixti-akroasi