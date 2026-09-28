Πάνος Κιάμος: Μας βάζει σε… «Ανοιχτή Ακρόαση» με το νέο του hit

Πάνος Κιάμος: Νέο τραγούδι με τίτλο «Ανοιχτή Ακρόαση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Κιάμος κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Ανοιχτή Ακρόαση».
  • Το κομμάτι είναι σύγχρονο λαϊκό hit με μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα.
  • Η «Ανοιχτή Ακρόαση» είναι διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records.
  • Σύντομα θα κυκλοφορήσει και το music video στο YouTube.
  • Ο Κιάμος ετοιμάζεται για εμφανίσεις με τον Λευτέρη Πανταζή στην «Ακτή Πειραιώς».

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που έρχεται να ξεχωρίσει και μας βάζει σε… «Ανοιχτή Ακρόαση»!

Ο επιτυχημένος και καταξιωμένος καλλιτέχνης συνεχίζει δυναμικά την πλούσια μουσική του διαδρομή, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο λαϊκό hit, που αναδεικνύει μοναδικά το μέταλλο της φωνής του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Πάνος Κιάμος: Μας βάζει σε… «Ανοιχτή Ακρόαση» με το νέο του hit

Με έντονο ρυθμό, σύγχρονο ήχο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Κιάμου, η «Ανοιχτή Ακρόαση» έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα δυναμικό κεφάλαιο στη δισκογραφία του.

Η «Ανοιχτή Ακρόαση», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, είναι ήδη διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records, ενώ σύντομα το νέο τραγούδι θα αποκτήσει και εικόνα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει στο YouTube το music video.

Παράλληλα, ο Πάνος Κιάμος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς προετοιμάζει τις εμφανίσεις του με τον Λευτέρη Πανταζή στην «Ακτή Πειραιώς». Οι λεπτομέρειες για το νέο μουσικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Βρείτε την «Ανοιχτή Ακρόαση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/anoixti-akroasi

 

 

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