Όταν θέλεις να μπεις σε έναν χώρο και να αφήσεις αμέσως το αποτύπωμά σου, το look γίνεται μέρος της παρουσίας σου

Κάθε γυναίκα έχει ένα ζευγάρι μπότες μέχρι το γόνατο στην ντουλάπα της κι η αλήθεια είναι ότι όλες μπορούμε να τις φορέσουμε με τον σωστό τρόπο. Αν, όμως, θέλεις να κάνεις πραγματικά τη διαφορά αυτό το φθινόπωρο, αξίζει να δεις ξανά πώς μπορείς να συνδυάσεις τις knee-high μπότες με τις μεγαλύτερες τάσεις και τα key pieces της σεζόν.

Το burgundy και το βαθύ μπορντό δίνουν στις μπότες μια πιο sophisticated διάθεση, το καφέ suede τις κάνει πιο soft και effortless, ενώ το κροκό τραβά τα βλέμματα. Στο παιχνίδι μπαίνουν επίσης οι slouchy γραμμές, οι αιχμηρές μύτες και οι Western αναφορές, αποδεικνύοντας ότι οι ψηλές μπότες είναι το απόλυτο must-have αξεσουάρ της σεζόν.

Πώς να τις φορέσεις φέτος; Να ξεφύγεις από τους αναμενόμενους συνδυασμούς. Παίξε με έντονες αντιθέσεις, διαφορετικές αναλογίες και υφές και άφησε τις μπότες να γίνουν το στοιχείο που θα δώσει χαρακτήρα στο look σου. Από τη βόλτα για shopping μέχρι το cocktail party, αυτές είναι μερικές επίκαιρες επιλογές που μπορείς να εντάξεις στο καθημερινό σου στυλ.

Knee high boots

Το weekend dressing θέλει άνεση, αλλά με attitude. Είναι η στιγμή να χαλαρώσεις τις γραμμές, να αναμείξεις casual και fashion-forward στοιχεία και να αφήσεις τα αξεσουάρ να δώσουν χαρακτήρα. Ένα στενό τζιν μέσα από western μπότες, ένα oversized πουλόβερ και ένα καπέλο δημιουργούν το effortless look που ταιριάζει ιδανικά στις φθινοπωρινές βόλτες.

Για το βράδυ

Δώσε έμφαση σε ενδιαφέρουσες σιλουέτες και ένα δυναμικό ζευγάρι μπότες που θα κάνει την εμφάνιση να δείχνει σύγχρονη και ανεπιτήδευτα cool. Ένα θηλυκό φόρεμα με lace λεπτομέρειες ή με ένα ενδιαφέρον άνοιγμα αποκτά ενδιαφέρον και δυναμισμό όταν συνδυάζεται με ψηλές μπότες δημιουργώντας ένα απόλυτα επίκαιρο look.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου