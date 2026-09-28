Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν

Επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται το key piece που μεταμορφώνει το look

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28.09.26 , 12:00 Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν
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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Όταν θέλεις να μπεις σε έναν χώρο και να αφήσεις αμέσως το αποτύπωμά σου, το look γίνεται μέρος της παρουσίας σου

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Κάθε γυναίκα έχει ένα ζευγάρι μπότες μέχρι το γόνατο στην ντουλάπα της κι η αλήθεια είναι ότι όλες μπορούμε να τις φορέσουμε με τον σωστό τρόπο. Αν, όμως, θέλεις να κάνεις πραγματικά τη διαφορά αυτό το φθινόπωρο, αξίζει να δεις ξανά πώς μπορείς να συνδυάσεις τις knee-high μπότες με τις μεγαλύτερες τάσεις και τα key pieces της σεζόν.

Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν

Το burgundy και το βαθύ μπορντό δίνουν στις μπότες μια πιο sophisticated διάθεση, το καφέ suede τις κάνει πιο soft και effortless, ενώ το κροκό τραβά τα βλέμματα. Στο παιχνίδι μπαίνουν επίσης οι slouchy γραμμές, οι αιχμηρές μύτες και οι Western αναφορές, αποδεικνύοντας ότι οι ψηλές μπότες είναι το απόλυτο must-have αξεσουάρ της σεζόν.

Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Πώς να τις φορέσεις φέτος; Να ξεφύγεις από τους αναμενόμενους συνδυασμούς. Παίξε με έντονες αντιθέσεις, διαφορετικές αναλογίες και υφές και άφησε τις μπότες να γίνουν το στοιχείο που θα δώσει χαρακτήρα στο look σου. Από τη βόλτα για shopping μέχρι το cocktail party, αυτές είναι μερικές επίκαιρες επιλογές που μπορείς να εντάξεις στο καθημερινό σου στυλ.

Knee high boots

Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν

Το weekend dressing θέλει άνεση, αλλά με attitude. Είναι η στιγμή να χαλαρώσεις τις γραμμές, να αναμείξεις casual και fashion-forward στοιχεία και να αφήσεις τα αξεσουάρ να δώσουν χαρακτήρα.  Ένα στενό τζιν μέσα από western μπότες, ένα oversized πουλόβερ και ένα καπέλο δημιουργούν το effortless look που ταιριάζει ιδανικά στις φθινοπωρινές βόλτες.

Για το βράδυ

Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν

Δώσε έμφαση σε ενδιαφέρουσες σιλουέτες και ένα δυναμικό ζευγάρι μπότες που θα κάνει την εμφάνιση να δείχνει σύγχρονη και ανεπιτήδευτα cool.  Ένα θηλυκό φόρεμα με lace λεπτομέρειες ή με ένα ενδιαφέρον άνοιγμα αποκτά ενδιαφέρον και δυναμισμό όταν συνδυάζεται με ψηλές μπότες δημιουργώντας ένα απόλυτα επίκαιρο look.

Δείτε όλες τις προτάσεις για τις ψηλές μπότες, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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