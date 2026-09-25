Η Νέα Υόρκη μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της σεζόν Spring/Summer 2027 και, όπως πάντα, τα beauty looks είχαν τη δική τους θέση στην ιστορία που αφηγήθηκαν οι σχεδιαστές.

Αυτή τη φορά, το mood κινήθηκε ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το maximal, με μια έντονη δόση νοσταλγίας για προηγούμενες δεκαετίες. Τα μαλλιά απέκτησαν texture, το eye makeup έγινε πιο τολμηρό και οι βλεφαρίδες απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό που κρατάμε, όμως, δεν είναι μια επιστροφή στο παρελθόν με κυριολεκτικούς όρους. Οι beauty codes των ’60s, ’80s, ’90s και early ’00s επανέρχονται φιλτραρισμένοι μέσα από μια πιο σύγχρονη αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι παιχνιδιάρικο, λίγο messy και αρκετά fashion-forward ώστε να μας κάνει ήδη να θέλουμε να δοκιμάσουμε τις τάσεις πριν καν φτάσει το επόμενο καλοκαίρι.

Κυματιστά μαλλιά

Τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική zig-zag υφή επιστρέφουν δυναμικά. Στα shows των Anna Sui και Christian Siriano, ο συγκεκριμένος κυματισμός πήρε διαφορετικές μορφές, από πιο ρετρό και textured μέχρι sleek και glossy. Η φετινή εκδοχή του δεν μοιάζει τόσο με νοσταλγικό throwback όσο με έναν ακόμη τρόπο να δώσετε στα μαλλιά περισσότερο χαρακτήρα και κίνηση.

Δεμένα μαλλιά

Οι κότσοι εγκαταλείπουν την τελειότητα και γίνονται πιο χαλαροί, ατημέλητοι και effortless. Στα shows των Cult Gaia και Christian Cowan, οι hairstylists δημιούργησαν δεσίματα και κόμπους που μοιάζουν σχεδόν αυθόρμητα, σαν να έγιναν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δείτε όσα έγιναν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου