Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας

Από κυμματιστά μαλλιά και frosted βλέφαρα μέχρι υπερβολικές βλεφαρίδες

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25.09.26 , 16:00 Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας
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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
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Η Νέα Υόρκη μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της σεζόν Spring/Summer 2027 και, όπως πάντα, τα beauty looks είχαν τη δική τους θέση στην ιστορία που αφηγήθηκαν οι σχεδιαστές.

Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας

Αυτή τη φορά, το mood κινήθηκε ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το maximal, με μια έντονη δόση νοσταλγίας για προηγούμενες δεκαετίες. Τα μαλλιά απέκτησαν texture, το eye makeup έγινε πιο τολμηρό και οι βλεφαρίδες απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Αυτό που κρατάμε, όμως, δεν είναι μια επιστροφή στο παρελθόν με κυριολεκτικούς όρους. Οι beauty codes των ’60s, ’80s, ’90s και early ’00s επανέρχονται φιλτραρισμένοι μέσα από μια πιο σύγχρονη αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι παιχνιδιάρικο, λίγο messy και αρκετά fashion-forward ώστε να μας κάνει ήδη να θέλουμε να δοκιμάσουμε τις τάσεις πριν καν φτάσει το επόμενο καλοκαίρι.

Κυματιστά μαλλιά

Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας

Τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική zig-zag υφή επιστρέφουν δυναμικά. Στα shows των Anna Sui και Christian Siriano, ο συγκεκριμένος κυματισμός πήρε διαφορετικές μορφές, από πιο ρετρό και textured μέχρι sleek και glossy. Η φετινή εκδοχή του δεν μοιάζει τόσο με νοσταλγικό throwback όσο με έναν ακόμη τρόπο να δώσετε στα μαλλιά περισσότερο χαρακτήρα και κίνηση.

Δεμένα μαλλιά

Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας

Οι κότσοι εγκαταλείπουν την τελειότητα και γίνονται πιο χαλαροί, ατημέλητοι και effortless. Στα shows των Cult Gaia και Christian Cowan, οι hairstylists δημιούργησαν δεσίματα και κόμπους που μοιάζουν σχεδόν αυθόρμητα, σαν να έγιναν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 

Δείτε όσα έγιναν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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