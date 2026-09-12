Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Από απαλά καστανά βλέφαρα και cool-toned χείλη, μέχρι no-mascara look

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Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026
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Οι ψυχρές αποχρώσεις που κυριάρχησαν στα ’90s επιστρέφουν δυναμικά το φθινόπωρο του 2026

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Το φθινόπωρο είναι πάντα η ιδανική αφορμή για να ξαναδούμε το μακιγιάζ μας με διαφορετική ματιά. Μετά τους ανάλαφρους, σχεδόν διάφανους καλοκαιρινούς τόνους και τη sun kissed επιδερμίδα, η νέα σεζόν φέρνει περισσότερη ένταση, χωρίς όμως να επιστρέφει απαραίτητα στα βαριά, απόλυτα ματ looks. 

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Στα shows για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27, είδαμε αναφορές στη δεκαετία του ’90, πιο απαλές εκδοχές του καφέ στο βλέμμα, ρουζ που μιμείται το φυσικό κοκκίνισμα που προκαλεί το κρύο και μια βάση που μοιάζει περισσότερο με φιλτραρισμένη φωτογραφία παρά με τέλεια επιδερμίδα. Παράλληλα, το μακιγιάζ γίνεται πιο δημιουργικό, με τις βλεφαρίδες να αποκτούν νέο ρόλο.

Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Αυτές είναι οι πέντε τάσεις που αξίζει να κρατήσεις στο beauty moodboard σου για τους επόμενους μήνες.

Βελούδινο βλέμμα

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Το καφέ στα μάτια αποκτά μια πιο απαλή, πολυτελή διάσταση. Από το ανοιχτό μπεζ μέχρι το βαθύ καφέ του εσπρέσο απλώνονται γύρω από ολόκληρο το μάτι, δημιουργώντας ένα διάχυτο, μονόχρωμο πέπλο χρώματος. Οι γραμμές γίνονται λιγότερο αυστηρές και οι άκρες σβήνουν απαλά για να αγκαλιάσουν το βλέμμα. Ολοκλήρωσε ιδανικά το look εφαρμόζοντας καφέ μάσκαρα τόσο στις πάνω όσο και στις κάτω βλεφαρίδες.

Ψυχρές αποχρώσεις στα χείλη

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Οι ψυχρές αποχρώσεις που κυριάρχησαν στα ’90s επιστρέφουν δυναμικά το φθινόπωρο του 2026. Αυτή τη φορά, όμως, το περίγραμμα δεν είναι αυστηρό και μονοδιάστατο. Η τάση θέλει τα χείλη πιο σμιλεμένα, με φυσική διάσταση, μέσα από διαφορετικές αποχρώσεις του μπεζ. Συνδύασε ένα απαλό, ένα μεσαίο και ένα πιο βαθύ μολύβι χειλιών, δουλεύοντάς τα σταδιακά ώστε οι τόνοι να σβήνουν ο ένας μέσα στον άλλον. Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις μαλακώνουν το περίγραμμα, ενώ η πιο σκούρα δημιουργεί βάθος και δίνει την ψευδαίσθηση πιο γεμάτων χειλιών.

Ροδαλά μάγουλα

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Αντί για έντονο, πολύ χρωματισμένο ρουζ, η νέα τάση θέλει τα μάγουλα να αποκτούν το φυσικό χρώμα που αποκτά το πρόσωπο μετά από μια βόλτα μια κρύα, χειμωνιάτικη μέρα. Εφάρμοσε ένα ρουζ με ελαφριά έως μέτρια κάλυψη χαμηλά στο κέντρο του προσώπου και πρόσθεσε στα ψηλά σημεία των ζυγωματικών ένα διάφανο, διακριτικό highlighter. Μπορείς να περάσεις το ρουζ και στα βλέφαρα, για μια απαλή λάμψη. Η αντίθεση ανάμεσα στο χρώμα που θυμίζει κρύο και στη φρέσκια, φωτεινή επιδερμίδα είναι αυτή που κάνει το look τόσο σύγχρονο.

Φυσική βάση

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Ξέχνα την υπερβολικά γυαλιστερή βάση του καλοκαιριού όσο και το απόλυτα ματ φινίρισμα. Η νέα επιδερμίδα βρίσκεται κάπου στη μέση: Απαλή, ομοιόμορφη και ελαφρώς φωτεινή χωρίς έντονη γυαλάδα. Η έμπνευση έρχεται από τις φωτογραφίες των ’90s, όπου το δέρμα διατηρεί τη φυσική του όψη, αλλά αποκτά ένα διακριτικό, σχεδόν φιλτραρισμένο εφέ.

No Mascara look

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Φυσικές βλεφαρίδες χωρίς μάσκαρα, ναι, καλά άκουσες! Το trend που πρωτοεμφανίστηκε στο Met Gala και υιοθέτησε η Zendaya θέλει τις βλεφαρίδες να μένουν φυσικές και το βλέμμα να αποκτά μια πιο καθαρή, σύγχρονη αισθητική δίνοντας έμφαση στα μάγουλα και τα χείλη. Αν οι δικές σου είναι πολύ ανοιχτές ή σχεδόν αόρατες, μπορείς να προσθέσεις πολύ φυσικές τουφίτσες στις εξωτερικές γωνίες, μόνο για λίγη ανόρθωση και διακριτικό ορισμό.

Πηγή: Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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