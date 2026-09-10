Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Το φθινοπωρινό μανικιούρ αφήνει πίσω τα αναμενόμενα και επενδύει σε χρώματα

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Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου
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Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της μια πιο πλούσια και sophisticated προσέγγιση στο μανικιούρ. Τα κλασικά φθινοπωρινά χρώματα παραμένουν στο προσκήνιο, όμως αυτή τη φορά αποκτούν περισσότερο βάθος και ενδιαφέρον, ενώ οι μεταλλικές υφές και οι jewel αποχρώσεις έρχονται να δώσουν μια πιο luxurious διάσταση στα χέρια.

Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Αντί για τις προβλέψιμες αποχρώσεις που επιστρέφουν κάθε χρόνο, το φθινόπωρο του 2026 κινείται ανάμεσα σε ζεστά καφέ που θυμίζουν κασμιρένια παλτό και σουέντ σακάκια, ζωηρά κόκκινα  cherry reds με cola undertones, muted πράσινα, αλλά και ψυχρά μεταλλικά που λειτουργούν σχεδόν σαν κόσμημα πάνω στα νύχια.

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Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στις ενδιάμεσες αποχρώσεις: χρώματα που δεν είναι ούτε φωτεινά και καλοκαιρινά ούτε απόλυτα dark, αλλά αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη μεταβατική διάθεση της εποχής.

Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Αν θέλεις ένα μανικιούρ elegant αλλά όχι προβλέψιμο, οι παρακάτω τάσεις σε ενδιαφέρουν.

Ζεστά γήινα

Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Το καφέ επιστρέφει κάθε φθινόπωρο, αλλά φέτος αποκτά πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Από απαλές camel αποχρώσεις μέχρι ζεστά καφέ που θυμίζουν τα δερμάτινα αξεσουάρ και τα κασμιρένια πουλόβερ που θα φορέσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι η ιδανική επιλογή για ένα quiet luxury μανικιούρ με seasonal χαρακτήρα.

Cherry red

Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Το κόκκινο γίνεται πιο ζουμερό και αποκτά σοφιστικέ χαρακτήρα. Ξεφεύγει από τις φωτεινές, καλοκαιρινές αποχρώσεις και κινείται προς πλούσιες αποχρώσεις που θυμίζουν ώριμο κεράσι και merlot κρασί. Είναι αρκετά έντονο ώστε να τραβά την προσοχή, αλλά και αρκετά elegant για να εντυπωσιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Το νέο πράσινο

Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου

Το πράσινο μπαίνει στη φθινοπωρινή ατζέντα μέσα από αποχρώσεις που παραπέμπουν στη φύση της εποχής. Από το λαδί και το χακί μέχρι το βαθύ πράσινο του δάσους και το ανοιχτό του γκαζόν, η παλέτα υπόσχεται να χαρίσει στο μανικιούρ μια σύγχρονη, ανεπιτήδευτα κομψή αισθητική.

Δείτε όλες τις χρωματικές επιλογές για τα νύχια του φθινοπώρου στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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