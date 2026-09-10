Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση

«Θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 15:15 Toyota Yaris Cross.: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
10.09.26 , 15:15 Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
10.09.26 , 15:14 First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
10.09.26 , 14:36 Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
10.09.26 , 14:35 Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
10.09.26 , 14:29 Γιώργος Μαζωνάκης: Το ζεϊμπέκικο της μητέρας του στη σκηνή
10.09.26 , 14:27 «Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
10.09.26 , 14:20 «Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
10.09.26 , 14:06 Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
10.09.26 , 14:00 Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου
10.09.26 , 13:49 Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δωρεάν δερματοσκοπήσεις για τον καρκίνο του δέρματος
10.09.26 , 13:46 Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
10.09.26 , 13:28 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού
10.09.26 , 13:24 7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
10.09.26 , 13:22 «Avengers: Doomsday»: 50 εκ. δολ. σε προπωλήσεις 3 μήνες πριν την πρεμιέρα
«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Δαλάκα: Στιγμιότυπα από το ταξίδι της στους εκπληκτικούς Δολομίτες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, η Κατερίνα Δαλάκα αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει τις τελευταίες ώρες, καθώς έχασε ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο.

Εξιτήριο για την Κατερίνα Δαλάκα: Με πατερίτσες μετά την επέμβαση

Η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε ένα Insta Story απαθανατίζοντας τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων και με αυτόν τον τρόπο γνωστοποίησε τον χαμό της αγαπημένης της νονάς, αποχαιρετώντας την με ένα σύντομο, αλλά συγκινητικό μήνυμα.

Με μια λιτή λεζάντα, η γνωστή αθλήτρια εξέφρασε την οδύνη της για την απώλεια, σημειώνοντας πως θα τη θυμάται πάντα με χαμόγελο και αγάπη.

«Καλό παράδεισο νονά, πάντα θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Insta Story της.

Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση

Με εξαίρεση το στενάχωρο γεγονός και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο λόγω ρήξης έσω μηνίσκου, η Κατερίνα Δαλάκα βιώνει μια πολύ όμορφη και συνειδητοποιημένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, διατηρώντας εδώ και έναν χρόνο σχέση με τον επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη.

Κατερίνα Δαλάκα: Γενέθλια στις ιταλικές Άλπεις με τον σύντροφό της

Το ζευγάρι δεν επιθυμεί να απασχολεί τη δημοσιότητα, ωστόσο, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, κάνουν μια γλυκιά εξαίρεση, εκδηλώνοντας δημόσια την αγάπη τους. Οι αποδράσεις είναι μέρος της ρουτίνας τους, με πιο πρόσφατη αυτή στους Δολομίτες, όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της Κατερίνας Δαλάκα. Το ταξίδι τους αποτέλεσε την πιο γλυκιά αφορμή να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ψυχή μου»- Συντετριμμένη η κουμπάρα του Γ. Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
O Γιώργος Μαζωνάκης με τη μητέρα του, Κλειώ
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ζεϊμπέκικο της μητέρας του στη σκηνή
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Celebrities & Gossip Νεα
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
Σάρον Στόουν: «Απέχω Από Το Σεξ Εδώ Και Αρκετό Καιρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
Η Dat Lilly Ανακοίνωσε Ότι Είναι Έγκυος
Celebrities & Gossip Νεα
Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top