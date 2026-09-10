Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, η Κατερίνα Δαλάκα αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει τις τελευταίες ώρες, καθώς έχασε ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε ένα Insta Story απαθανατίζοντας τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων και με αυτόν τον τρόπο γνωστοποίησε τον χαμό της αγαπημένης της νονάς, αποχαιρετώντας την με ένα σύντομο, αλλά συγκινητικό μήνυμα.

Με μια λιτή λεζάντα, η γνωστή αθλήτρια εξέφρασε την οδύνη της για την απώλεια, σημειώνοντας πως θα τη θυμάται πάντα με χαμόγελο και αγάπη.

«Καλό παράδεισο νονά, πάντα θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Insta Story της.

Με εξαίρεση το στενάχωρο γεγονός και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο λόγω ρήξης έσω μηνίσκου, η Κατερίνα Δαλάκα βιώνει μια πολύ όμορφη και συνειδητοποιημένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, διατηρώντας εδώ και έναν χρόνο σχέση με τον επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη.

Το ζευγάρι δεν επιθυμεί να απασχολεί τη δημοσιότητα, ωστόσο, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, κάνουν μια γλυκιά εξαίρεση, εκδηλώνοντας δημόσια την αγάπη τους. Οι αποδράσεις είναι μέρος της ρουτίνας τους, με πιο πρόσφατη αυτή στους Δολομίτες, όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της Κατερίνας Δαλάκα. Το ταξίδι τους αποτέλεσε την πιο γλυκιά αφορμή να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί.