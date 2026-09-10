Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές που είχε μοιραστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, στο Κατράκειο Θέατρο.

Εκεί, ανάμεσα στο κοινό που είχε βρεθεί για να τον απολαύσει, βρίσκονταν και οι γονείς του, καμαρώνοντας τον γιο τους επί σκηνής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γονείς του στο Κατράκειο τον Φεβρουάριο του 2024/NDP

Τότε ο τραγουδιστής είχε ζητήσει από τον πατέρα του να ανεβάσει στη σκηνή τη μητέρα του, Κλειώ, για να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο.

Εκείνη ανταποκρίθηκε και λίγα λεπτά αργότερα βρισκόταν δίπλα στον γιο της, χορεύοντας περήφανα μπροστά στο κοινό του Κατράκειου Θεάτρου.

«Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας» είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Κλειώ ανέβηκε τελικά στη σκηνή και χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Ώρες Μικρές», ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια του γιου της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης την παρακολουθούσε, ενώ το κοινό δεν άργησε να ξεσπάσει σε θερμό χειροκρότημα.