«Περδίκι ήτανε». Με αυτή τη φράση περιέγραψε στο star.gr ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή πριν από το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δε γνωρίζει αν τελικά πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο παθολόγος Χρήστος Ζαφειρίου, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου 10 ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό και ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

O Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τον γιατρό του Χρήστο Ζαφειρίου

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν ξέρω αν έκανε αφαίρεση εκεί πέρα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλασμαφαίρεση, την ιατρική πράξη που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του τραγουδιστή.

Ο θεράπων γιατρός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ο Μαζωνάκης υποβλήθηκε τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη είπε στο star.gr ότι οι έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν σε όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι

«Δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο», είπε.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας, ο γιατρός αναφέρθηκε σε πιθανές επιπλοκές, μεταξύ άλλων αλλεργική αντίδραση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες ακόμα και ανακοπή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τέτοιες διαδικασίες πραγματοποιούνται συνήθως στα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών επιπλοκών, όπως μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ σοβαρές επιπλοκές κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Ζαφειρίου και απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν τον όρο «ολιστική ιατρική» ως θεραπευτική προσέγγιση.

«Έχουν γίνει πολλοί οι γιατροί. Ολιστική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει, απατεώνες όλοι», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ερευνούν οι Αρχές

Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή. Ο γιατρός της ιδιωτικής δομής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, έδωσαν καταθέσεις στην Ασφάλεια Αθηνών.

Ανάμεσα στις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την πλασμαφαίρεση σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αλλεργική αντίδραση, αρρυθμίες, ακόμα και ανακοπή

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι η σύζυγός του είχε αναλάβει τις θεραπείες και την παρακολούθηση των ασθενών, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο αν η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κάποια σύνδεση με τον θάνατό του

Παράλληλα, αυτοψία πραγματοποιείται στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς εξετάζεται εάν οι πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί ήταν συμβατές με την άδεια λειτουργίας του.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη.