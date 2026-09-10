«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

Τι είπε για την πλασμαφαίρεση και τις επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ότι η υγεία του ήταν καλή πριν από τον θάνατό του.
  • Αναφορά στην πλασμαφαίρεση, που ερευνάται ως πιθανή αιτία της ανακοπής του τραγουδιστή.
  • Ο γιατρός δεν επιβεβαίωσε αν ο Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έχουν καταθέσει οι γιατροί του ιατρείου.
  • Διεξάγεται αυτοψία στο ιατρείο για να διαπιστωθεί η συμβατότητα των διαδικασιών με την άδεια λειτουργίας.

«Περδίκι ήτανε». Με αυτή τη φράση περιέγραψε στο star.gr ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή πριν από το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δε γνωρίζει αν τελικά πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο

Ο παθολόγος Χρήστος Ζαφειρίου, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου 10 ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό και ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

O Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τον γιατρό του Χρήστο Ζαφειρίου

O Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τον γιατρό του Χρήστο Ζαφειρίου

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν ξέρω αν έκανε αφαίρεση εκεί πέρα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλασμαφαίρεση, την ιατρική πράξη που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Στην πλασμαφαίρεση απομακρύνονται ουσίες από το πλάσμα»

Ο θεράπων γιατρός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ο Μαζωνάκης υποβλήθηκε τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη είπε στο star.gr ότι οι έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν σε όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη είπε στο star.gr ότι οι έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν σε όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι

«Δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο», είπε.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας, ο γιατρός αναφέρθηκε σε πιθανές επιπλοκές, μεταξύ άλλων αλλεργική αντίδραση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες ακόμα και ανακοπή.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέργερση, ήξερα γιατί»

Παράλληλα, ανέφερε ότι τέτοιες διαδικασίες πραγματοποιούνται συνήθως στα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών επιπλοκών, όπως μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ σοβαρές επιπλοκές κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ σοβαρές επιπλοκές κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Ζαφειρίου και απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν τον όρο «ολιστική ιατρική» ως θεραπευτική προσέγγιση. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η σύζυγός μου έκανε την πλασμαφαίρεση», λέει ο γιατρός

«Έχουν γίνει πολλοί οι γιατροί.  Ολιστική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει, απατεώνες όλοι», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ερευνούν οι Αρχές

Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή. Ο γιατρός της ιδιωτικής δομής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, έδωσαν καταθέσεις στην Ασφάλεια Αθηνών.

Ανάμεσα στις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την πλασμαφαίρεση σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αλλεργική αντίδραση, αρρυθμίες, ακόμα και ανακοπή

Ανάμεσα στις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την πλασμαφαίρεση σύμφωνα με τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αλλεργική αντίδραση, αρρυθμίες, ακόμα και ανακοπή

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι η σύζυγός του είχε αναλάβει τις θεραπείες και την παρακολούθηση των ασθενών, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

Η έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο αν η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κάποια σύνδεση με τον θάνατό του

Παράλληλα, αυτοψία πραγματοποιείται στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς εξετάζεται εάν οι πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί ήταν συμβατές με την άδεια λειτουργίας του.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη.

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