Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση και πού γίνεται

Διαφέρει από το PRP - Η Ματίνα Παγώνει εξηγεί

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Η Ματίνα Παγώνη εξηγεί τι είναι η πλασμαφαίρεση και πού γίνεται / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.
  • Η πλασμαφαίρεση είναι εξωσωματική θεραπεία που απομακρύνει ουσίες από το πλάσμα του αίματος και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Η διαδικασία διαρκεί 2-4 ώρες και απαιτεί πλήρη εργαστηριακό έλεγχο πριν από την εκτέλεσή της.
  • Το ιατρείο στο Κολωνάκι είναι αδειοδοτημένο ως απλό παθολογικό και όχι ως κλινική, και θα ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με την υγεία του Μαζωνάκη και την αιτία της πλασμαφαίρεσης.

Δεκάδες είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πώς «έφυγε» από τη ζωή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πήγε προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.  

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέργερση, ήξερα γιατί»

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος, πώς πραγματοποιείται και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται. 

Όπως είπε, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος, κατά την οποία απομακρύνονται ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα είναι το υγρό στοιχείο του αίματος. Κατά τη διαδικασία, το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα, μέσω του οποίου διαχωρίζεται το πλάσμα και απομακρύνονται συγκεκριμένες ουσίες, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. 

Η πλασμαφαίρεση - που δεν είναι ίδια με το γνωστό PRP - χρησιμοποιείται κυρίως σε σοβαρά αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα, είτε ως βασική θεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. 

Η διαδικασία δεν είναι απλή και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη ιατρική υποστήριξη. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

Πλασμαφαίρεση: Πόσο διαρκεί και τι χρειάζεται πριν από τη διαδικασία 

Η πλασμαφαίρεση μπορεί να διαρκέσει, ανάλογα με την περίπτωση, από δύο έως τέσσερις ώρες. 

Πριν από τη διαδικασία, ο ασθενής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να έχει δώσει αναλυτικό ιατρικό ιστορικό. Όπως τόνισε η Ματίνα Παγώνη, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως υπόταση, αλλεργική αντίδραση ή διαταραχές της πήξης. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ομάδα γιατρών και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Στην ομάδα, σύμφωνα με την ίδια, έχει βασικό ρόλο ο αιματολόγος, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης οποιασδήποτε επιπλοκής, με καρδιολόγο, παθολόγο και υποστήριξη μονάδας εντατικής θεραπείας ή μονάδας αυξημένης φροντίδας. 

Σε ποια νοσοκομεία γίνεται η πλασμαφαίρεση 

Η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι στην Αθήνα η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Αττικόν, το Γεννηματάς, το Λαϊκό και ο Ευαγγελισμός

Στη Θεσσαλονίκη, η διαδικασία γίνεται στο ΑΧΕΠΑ και στην Πάτρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 

Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα απλό ιατρείο, καθώς απαιτεί ειδικό μηχάνημα, εξειδικευμένο προσωπικό και την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη. 

«Για να κάνεις πλασμαφαίρεση πρέπει να ξέρεις, να έχεις άδεια, να έχεις δηλώσει στο αντίστοιχο Ιατρικό Συμβούλιο ότι υπάρχει τέτοιο κέντρο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Τι ισχύει για το ιατρείο στο Κολωνάκι που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης 

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι το οποίο επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να είναι αδειοδοτημένο ως απλό παθολογικό ιατρείο και όχι ως κλινική. 

Όπως είπε, κάθε ιατρείο διαθέτει φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο αναφέρονται η άδεια, τα μηχανήματα που διαθέτει, η έδρα και το πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η κ. Παγώνη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί τελευταία φορά το 2025. 

Ωστόσο, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία της αστυνομίας, επρόκειτο να πραγματοποιήσει νέο έλεγχο στον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς υπάρχει στο ιατρείο και ποια ήταν η χρήση του. 

Η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι όπου πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι την οποία επισκεπτόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια είναι η κλινική στο Κολωνάκι

Ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση που φέρεται να έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης 

Τα ερωτήματα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση παραμένουν προς το παρόν αναπάντητα.  

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποια ήταν η αιτία για την οποία είχε προγραμματιστεί η διαδικασία, ούτε εάν ο τραγουδιστής έπασχε από κάποια νόσο που θα δικαιολογούσε τη συγκεκριμένη θεραπεία. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάθεση της γιατρού, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κατάσταση «υπερδιέγερσης» όταν έφτασε στο ιατρείο. 

«Εάν ένας ασθενής αναφέρει ότι δεν αισθάνεται καλά, δε θα πρέπει να ξεκινά μια τέτοια διαδικασία χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί πλήρως. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο ελεγμένο, πλήρως εργαστηριακά, με ένα ιστορικό πλήρες και μετά ξεκινάς», σημείωσε η κ. Παγώνη.  

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε η Ματίνα Παγώνη αφορά τη διαχείριση του περιστατικού μετά την καρδιακή ανακοπή. 

Όπως ανέφερε, όταν ένας γιατρός αντιμετωπίζει έναν ασθενή που παθαίνει ανακοπή και μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, κατά την προσωπική της άποψη θα πρέπει να τον συνοδεύσει και να ενημερώσει τους γιατρούς του νοσοκομείου για όσα προηγήθηκαν. 

«Όταν έχεις έναν άρρωστο, δεν έχει σημασία αν λέγεται Μαζωνάκης. Οποιονδήποτε ασθενή ο οποίος φτάνει να σου κάνει ανακοπή και τον διαχειρίζεσαι, είναι ο άρρωστός σου», ανέφερε. 

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