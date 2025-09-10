Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Σεπτεμβρίου
10.09.25 , 00:48 Θεσσαλονίκη: «Μπήκα Να Κάνω Έρευνα Στο Dark Web & Βρέθηκα Στη Φυλακή»
10.09.25 , 00:34 Πάτρα: Κακοποίησαν βάναυσα το βρέφος & οι ιατροδικαστές έβλεπαν μηνιγγίτιδα
10.09.25 , 00:13 Αυτά Τα Γκλοπ Και Τα Γάντια Είχαν Μαζί Τους Οι Γιοι Υπουργού Του ΣΥΡΙΖΑ
09.09.25 , 23:49 Θεσσαλονίκη: Καρέ Καρέ Η Δράση Των Ληστών Σε Μαγαζιά Που Διανυκτερεύουν
09.09.25 , 23:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά
09.09.25 , 23:16 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
09.09.25 , 23:05 Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ
09.09.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 9/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
09.09.25 , 22:06 Γ. Παπαδόπουλος για Εύβοια: Eνδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ
09.09.25 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 9/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86.000.000 ευρώ
09.09.25 , 21:48 Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
09.09.25 , 21:44 Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
09.09.25 , 21:30 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil
09.09.25 , 21:29 Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»
Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Βίλα
Υπόθεση Χρυσαφίδη: Η στυγερή δολοφονία της πλούσιας οικογένειας στην Εκάλη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων και Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Ο Απελλής ήταν από τα εκλεκτότερα μέλη της Εκκλησίας του Χρίστου, που δούλευε πολύ παραγωγικά για το Ευαγγέλιο. Ο θείος ζήλος τον έφερε μέχρι και τη Ρώμη, όπου έγινε στήριγμα των εκεί πιστών. Εκεί τον γνώρισε και ο απόστολος Παύλος, που έγραψε στην προς Ρωμαίους επιστολή του αργότερα, να ασπαστούν «Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. στ' 10). Ο Απελλής πέθανε σαν καλός στρατιώτης Χριστού στη Σμύρνη, εργαζόμενος μέχρι τελευταίας πνοής του στη διάδοση και στερέωση του Ευαγγελίου.

agia Mitrodwra

Ο Λουκάς, άλλος του Ευαγγελιστή Λουκά, έζησε και αυτός στα αποστολικά χρόνια. Αναδείχτηκε επίσκοπος στη Λαοδίκεια της Συρίας και τελείωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος, με αγάπη και τόλμη, για το ποίμνιό του και τον αρχιποιμένα Ιησού Χριστό.

Ο Κλήμης αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή (ς' 3) σαν συναθλητής του Αποστόλου Παύλου. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων και πέθανε μετά από πολλά παθήματα για τη στήριξη του ποιμνίου του και τη διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Κλήμης
  • Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Μηνοδώρα
  • Μητροδώρα
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:02 και θα δύσει στις 19:41. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 17.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (World Suicide Prevention Day) με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σ’ ένα δυσάρεστο γεγονός: Την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5-10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας, ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη, στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφή των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.

Η αυτοκτονία είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και ως τέτοιο αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δυνητικά αφορά τον καθένα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικοοικονομικής τάξης. Σ’ αυτόν τον άξονα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας.

Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top