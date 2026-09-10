Γιώργος Μαζωνάκης: Η χρυσή διαδρομή από το «Ανήκω σε Μένα» μέχρι σήμερα

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του στην ελληνική δισκογραφία

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Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα πρώτα χρόνια στη Νίκαια μέχρι την κορυφή/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σπουδαίος καλλιτέχνης του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε αιφνίδια σε ηλικία 54 ετών, με πιθανή αιτία τον θάνατο να είναι ανακοπή.
  • Η καριέρα του εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες, με σημαντικές επιτυχίες όπως το "Ανήκω σε Μένα" και το "Το Gucci Φόρεμα".
  • Έχει κυριαρχήσει στα charts με πολλές πλατινένιες δουλειές και συνεργασίες, όπως με τη Δέσποινα Βανδή και τους Goin' Through.
  • Η μουσική του συνδυάζει λαϊκά και μοντέρνα στοιχεία, επηρεάζοντας την ελληνική δισκογραφία.
  • Η τελευταία του επιτυχία "Tora Tora (Boro Boro)" κυκλοφόρησε το 2023 και έγινε viral.

Θρηνεί το ελληνικό τραγούδι από χθες έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που θα αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια στη ζωή και ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές του που τον ακολουθούσαν και τον λάτρευαν όλα αυτά τα χρόνια.

Γιώργος Μαζωνάκης στην έναρξη των εμφανίσεων του, τον Αύγουστο του 2011/ NDP

Γιώργος Μαζωνάκης στην έναρξη των εμφανίσεων του, τον Αύγουστο του 2011/ NDP

Έφυγε στα 54 του χρόνια, αιφνίδια. Τα αίτια του ξαφνικού θανάτου ερευνώνται, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ανακοπή. 

Γιώργος Μαζωνάκης στην έναρξη των εμφανίσεων του, τον Αύγουστο του 2011/ NDP

Γιώργος Μαζωνάκης στην έναρξη των εμφανίσεων του, τον Αύγουστο του 2011/ NDP

Γιώργος Μαζωνάκης: Η χρυσή διαδρομή του στα charts - Από το «Ανήκω σε Μένα» μέχρι τις μέρες μας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά και επιδραστικά κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας. Με το απαράμιλλο στυλ του, τις ανατρεπτικές αισθητικές επιλογές και μια φωνή που κινείτo με άνεση από τις βαριές λαϊκές μπαλάντες μέχρι τα πιο μοντέρνα pop και hip-hop ακούσματα, κατάφερε να κυριαρχήσει στα ελληνικά charts για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Στην πλατινένια απονομή του δίσκου του «Τα ίσια ανάποδα», το 2011/ NDP

Στην πλατινένια απονομή του δίσκου του «Τα ίσια ανάποδα», το 2011/ NDP

Από τις πωλήσεις των φυσικών δίσκων και τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις μέχρι την ψηφιακή εποχή του Spotify και του YouTube, ας θυμηθούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που σκαρφάλωσαν στην κορυφή:

  • 1993 – «Ανήκω σε Μένα»

Αυτό είναι το τραγούδι που σύστησε τον νεαρό τότε καλλιτέχνη στο πανελλήνιο. Ο δίσκος «Μεσάνυχτα και Κάτι» μπήκε αμέσως στο Top 10 των πωλήσεων κι έγινε χρυσός.

  • 1994 – «Με τα μάτια να το λες»

Την επόμενη χρονιά, το τραγούδι «Με τα μάτια να το λες» τον εκτόξευσε στην κορυφή. Το ομώνυμο album κατέκτησε το #1 του IFPI Album Chart ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις.

  • 1996 – «Μου λείπεις»

Η διαχρονική μπαλάντα «Μου λείπεις» σκαρφάλωσε στο #1 του Ελληνικού Radio Airplay Chart, ενώ ο δίσκος έγινε πλατινένιος, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση των charts.

  • 1997 – «Παιδί της Νύχτας» & «Ζηλεύω»

Αυτές τα δύο τραγούδια, έγιναν τεράστιες επιτυχίες και «σφράγισαν» τη δεκαετία του '90. Ο δίσκος έφτασε στο #1 των πωλήσεων (Πλατινένιος), με τα singles να κυριαρχούν στο ραδιόφωνο για μήνες.

  • 1998 – «Θέλω να γυρίσω» (feat. Goin' Through)

Η πρωτοποριακή συνεργασία του με τους Goin' Through άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική μουσική, καθώς συνέδεσε το λαϊκό με το hip-hop. Το κομμάτι κατέκτησε το #1 στο Radio Airplay.

  • 2002 – «Το Gucci Φόρεμα»

Το «Το Gucci Φόρεμα» έγινε το απόλυτο φαινόμενο της εποχής. Το single σκαρφάλωσε στο #1 του IFPI Singles Chart και του Radio Airplay, ενώ ο δίσκος «Κοίτα Με» έγινε δύο φορές πλατινένιος.

  • 2003 – «Σάββατο» & «Νικοτίνη»

Ο δίσκος «Σάββατο» έγινε γίνεται πολυπλατινένιος και φιγούραρε στο #1 του IFPI Albums Chart, με το ομώνυμο τραγούδι να γίνεται ο ύμνος των Σαββατόβραδων στο #1 των ραδιοφώνων.

  • 2005- «Αμανέ»- Ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή

Το «Αμανέ», ντουέτο του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Δέσποινα Βανδή, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2005  - αρχές του 2006 στο repackaging του album της Δέσποινας Βανδή «Στην Αυλή του Παραδείσου (Special Edition). Ο δίσκος στον οποίο περιλήφθηκε έγινε 2x Πλατινένιος, ενώ βρέθηκε σταθερά στο Top 3 του Ελληνικού Radio Airplay Chart.

  • 2006 – «Summer in Greece»- Γιώργος Μαζωνάκης Χ Βικτωρία Χαλκίτη 

Το ντουέτο του με τη Βικτώρια Χαλκίτη έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό hit, που κατέκτησε τη 1η θέση στο IFPI Greek Singles Chart.

  • 2010 – «Τα Ίσια Ανάποδα» & «Λείπει πάλι ο Θεός»

Ο Μαζωνάκης επιστρέφει στην κορυφή του IFPI Album Chart (#1 Πλατινένιο), με τα τραγούδια του δίσκου να καταλαμβάνουν σταθερά θέσεις στο Top 3 του Airplay.

  • 2015 – «Τέρμα»

Ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια της δεκαετίας, το οποίο παρέμεινε στο #1 του Official Airplay Chart by MediaInspector για εβδομάδες, σπάζοντας παράλληλα τα κοντέρ στο YouTube.

  • 2019 – «Ώρες Μικρές» & «Αγαπώ Σημαίνει»

Το ζεϊμπέκικο «Ώρες Μικρές» σκαρφάλωσε στο #1 του IFPI Digital Singles Chart και του ραδιοφωνικού airplay, ενώ το album έγινε πλατινένιο.

Στον ίδιο δίσκο περιλαμβανόταν και το τραγούδι «Ένα θαύμα», που κυκλοφόρησε το 2018.

  • 2023 – «Tora Tora (Boro Boro)» (με τον Arash)

Διεθνής αέρας και viral επιτυχία που μπήκε απευθείας στο Top 5 του IFPI Digital Singles Chart (Local).
 

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