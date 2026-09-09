Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τον θάνατο που τραγουδιστή/ Kεντρικό Δελτίο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και άλλοι καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά τους εκτίμηση.
  • Η δισκογραφική συνεργασία τους πραγματοποιήθηκε το 2022 στο άλμπουμ "Παιδί Δικό Σου".
  • Η Αναστασία και άλλοι συνάδελφοι μοιράστηκαν συναισθηματικά μηνύματα για την επιρροή του Μαζωνάκη στη ζωή τους.
  • Δημοσιογράφοι όπως ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ναταλία Γερμανού τον αποχαιρέτησαν με προσωπικά τους λόγια.

«Παγωμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος» από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είπε το δικό του “αντίο” στο σπουδαίο τραγουδιστή.

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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Γιώργος δεν είναι πια στη ζωή.

 

 

«Δεν βρίσκω λόγια.Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο. Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες. Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας.Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media. 

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H δισκογραφική τους συνάντηση έγινε το 2022, στο πλαίσιο του επετειακού άλμπουμ «Παιδί Δικό Σου» για τα 20 χρόνια της στιχουργού Ελεάνας Βραχάλη. Στο κομμάτι αυτό ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υπέγραψε τη μουσική και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναλάβει την ερμηνεία. 

 

 

Οι δύο άντρες είχαν αμοιβαία σχέση εκτίμησης.  Συντετριμμένος και «παγωμένος» από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι και ο Χρήστος Δάντης

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ» έγραψε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του καλλιτέχνη.

 

 

Συναισθηματική της φορτισμένη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του καλλιτέχνη και η Αναστασία η οποία όταν κυκλοφόρησε τη μεγάλη της επιτυχία «Αμαρτίες» το 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης την πήρε μαζί του στην καλοκαιρινή του περιοδεία. Η ίδια πάντα ένιωθε ευγνωμοσύνη για τον τραγουδιστή και τον αποκαλούσε “κύριο”.

«Δεν ξέρω τι να γράψω… δεν ξέρω τι να πω… Ό,τι κι αν πω μοιάζει λίγο. Ό,τι κι αν γράψω, δεν φτάνει για να χωρέσει όλα αυτά που νιώθω. Εδώ και ώρες σκέφτομαι τις λέξεις… και καμία δεν είναι αρκετή. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια για εσένα… Ήσουν η αρχή μου. Το πρώτο μου βήμα. Η πρώτη μου ευκαιρία. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από έναν καλλιτέχνη και η πρώτη στήριξη που ένιωσα σε αυτόν τον δρόμο.Μάλλον ήμουν πολύ ευλογημένη που στην αρχή αυτού του ταξιδιού ήσουν εσύ εκεί. Ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Ένας άνθρωπος που άφησε μέσα μου πράγματα που δεν θα σβήσουν ποτέ. Δεν θέλω να σου πω αντίο. Δεν μπορώ. Γιατί για μένα δεν θα φύγεις ποτέ πραγματικά. Θα ζεις πάντα εδώ… Στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο μυαλό μου.Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, σε όλα όσα μοιραστήκαμε και που θα κρατάω μέσα μου σαν φυλαχτό. Πάντα στο έλεγα και πάντα θα στο λέω… Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστούσα μόνο και μόνο που υπήρχες. Ήσουν ένα αυτόφωτο αστέρι. Από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τίποτα γύρω τους για να λάμψουν. Έμπαινες σε έναν χώρο και τον γέμιζες μόνο με την παρουσία σου.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είχαμε μοιραστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έδωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εσένα. Έφυγες πολύ γρήγορα… 💔 Και είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν απλώς να φύγουν, ενώ έχουν αφήσει τόσα πολλά πίσω τους.
Καλό ταξίδι, κ. Γιώργο μου. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου δίπλα στους αγγέλους.. Και όπου κι αν είσαι, να λάμπεις όπως έλαμπες πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου. Και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’αγαπώ για πάντ💔 Κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει .. έγραψες την δική σου ιστορία .. Legend. Ένα θαύμα κάθε ημέρα θα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος…” έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Τον τραγουδιστή αποχαιρέτησαν και δημοσιογράφοι που όμως τον είχαν συναναστραφεί και εκτός τον τηλεοπτικών στούντιο. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ναταλία Γερμανού.

 


«Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο, Γιώργο», έγραψε ο Αντώνης Σρόιτερ.

 

 

«Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ»  έγραψε η παρουσιάστρια του Alpha δημοσιεύοντας μία κοινή της φωτογραφία και γράφοντας τη λέξη “ξεχωριστός”

 

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