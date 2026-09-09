Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρίας, Panik Records

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης κατέληξε μετά από ανακοπή καρδιάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η Panik Records αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με συγκινητικό μήνυμα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ελληνική μουσική.
  • Η συνεργασία του με την Panik Records ήταν σημαντική για την καριέρα του, με πολλές πρόσφατες κυκλοφορίες.
  • Μία από τις τελευταίες του δουλειές ήταν το τραγούδι "Επιπτώσεις", συνοδευόμενο από κινηματογραφικό music video.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό - και όχι μόνο - κόσμο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά μουσική διαδρομή 33 χρόνων και τραγούδια που συνδέθηκαν με διαφορετικές εποχές της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης.

Λίγη ώρα μετά τη δυσάρεστη είδηση, η Panik Records, η δισκογραφική οικογένεια με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια, τον αποχαιρέτησε με ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

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«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Δες την ανακοίνωση της Panik Records:

Η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με την Panik Records αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο της τελευταίας περιόδου της πορείας του. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε αρκετές από τις πιο πρόσφατες μουσικές του δημιουργίες, συνεχίζοντας να πειραματίζεται και να εκφράζει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες του ήταν οι «Επιπτώσεις», για τις οποίες τον περασμένο Μάιο είχε παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο, κινηματογραφικό music video.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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