Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Η αδερφή του, Μαρία βρίσκεται στο νοσοκομείο συντετριμμένη από την τεράστια απώλεια.

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Βαρύ το κλίμα στο νοσοκομείο

Η ατμόσφαιρα έξω από το νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα του καλλιτέχνη βρέθηκαν στο σημείο, ενώ αναμενόταν και η άφιξη φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ειδικότερα, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μετέβη στο νοσοκομείο, βιώνοντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί. Στα πλάνα του Star η ίδια καταγράφεται να κρατά με τα χέρια της το κεφάλι της.

Γιώργος Μαζωνάκης: Από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στο «Ελπίς»

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το ιδιωτικό ιατρείο ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης με μηχανή, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησε προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να συνεχίζει την προσπάθεια ανάνηψης κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο φέρεται να ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Με την άφιξή του στο «Ελπίς» κινητοποιήθηκε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν για 55 λεπτά, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό.