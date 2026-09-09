Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στον Περσικό Κόλπο με πλήγματα τόσο των αμερικανικών δυνάμεων όσο και του του Ιράν.

Οι ΗΠΑ έπληξαν πέντε ιρανικά τάνκερ αφού προηγουμένως ειδοποίησαν τα πληρώματά τους να τα εγκαταλείψουν. Όπως διευκρίνισε η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης κατά δυο πολεμικών τους πλοίων. Οι ιρανοί απάντησαν εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων σε Ιορδανια,Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Ιράν: «Kατασχέσαμε υποβρύχιο drone των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Οι Ιρανοί δίνουν στη δημοσιότητα και βίντεο με ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αμερικανικό υποβρύχιο που όπως υποστηρίζουν κατάσχεσαν στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι έπαθε βλάβη.

Το drone των ΗΠΑ που υποστηρίζει ότι κατάσχεσε το Ιράν

Κάθε νέα απόπειρα επίθεσης σε αμερικανικά πλοία θα έχει κόστος για το Ιράν, προειδοποίησε η Ουάσιγκτον που υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται και πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, οι σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 30 σαουδαραβικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Υεμένης.

Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα η τιμή του πετρελαίου «εκτοξεύθηκε», σπάζοντας το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.