Στενά Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν

Οι εξελίξεις  «εκτόξευσαν» την τιμή πετρελαίου άνω των 100 δολ. το βαρέλι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο με αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα.
  • Οι ΗΠΑ έπληξαν πέντε ιρανικά τάνκερ, προειδοποιώντας τα πληρώματα να αποχωρήσουν.
  • Η ιρανική απάντηση περιλάμβανε επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε κατάσχεση αμερικανικού υποβρυχίου drone στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στον Περσικό Κόλπο με πλήγματα τόσο των αμερικανικών δυνάμεων όσο και του του Ιράν.  

Οι ΗΠΑ έπληξαν πέντε ιρανικά τάνκερ αφού προηγουμένως ειδοποίησαν τα πληρώματά τους να τα εγκαταλείψουν. Όπως διευκρίνισε η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης κατά δυο πολεμικών τους πλοίων. Οι ιρανοί απάντησαν εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων σε Ιορδανια,Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Ιράν: Εκρήξεις στο Χαργκ – Αναφορές ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάνκερ

Ιράν: «Kατασχέσαμε υποβρύχιο drone των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»   

Οι Ιρανοί δίνουν στη δημοσιότητα και βίντεο με ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αμερικανικό υποβρύχιο που όπως υποστηρίζουν κατάσχεσαν στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί  λένε ότι έπαθε βλάβη.

Το drone των ΗΠΑ που υποστηρίζει ότι κατάσχεσε το Ιράν

Το drone των ΗΠΑ που υποστηρίζει ότι κατάσχεσε το Ιράν    

Κάθε νέα απόπειρα επίθεσης σε αμερικανικά πλοία θα έχει κόστος για το Ιράν, προειδοποίησε η Ουάσιγκτον που υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται και πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, οι σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν  πάνω από 30 σαουδαραβικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Υεμένης. 

«Ράλι» στις τιμές πετρελαίου μετά τη νέα «ανάφλεξη» στο Ιράν

Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα η τιμή του πετρελαίου «εκτοξεύθηκε», σπάζοντας το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

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