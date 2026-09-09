Λίντσεϊ Κλάνσι: «Ήμασταν έτοιμοι να την αθωώσουμε»

Ένορκοι αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της πολύκροτης δίκης

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Ρεπορτάζ για τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

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Για πρώτη φορά μετά την κακοδικία στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, τρεις γυναίκες από το σώμα των ενόρκων μιλούν δημόσια για όσα συνέβησαν στην αίθουσα των διαβουλεύσεων, περιγράφοντας ένα έντονο αδιέξοδο που, όπως υποστηρίζουν, έφτασε ένα βήμα πριν από την απόφαση.

Λίντσεϊ Κλάνσι: Δεν πήραν απόφαση οι ένορκοι - Κηρύχθηκε κακοδικεία

Σε συνέντευξή τους στο NBC10 Boston, η πρόεδρος των ενόρκων Ρόνι Κάρλσον και οι ένορκοι Πόλα Ντέβλιν και Κέλι Φαρίνα ανέφεραν ότι η πλειοψηφία του σώματος είχε συμφωνήσει για την απαλλαγή της Κλάνσι λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης εξαιτίας σοβαρής ψυχικής ασθένειας.

Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων των ενόρκων στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι αποκάλυψαν τρεις ένορκοι

Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων των ενόρκων στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι αποκάλυψαν τρεις ένορκοι

Ωστόσο, ένας άνδρας ένορκος παρέμεινε αντίθετος. Σύμφωνα με τις τρεις γυναίκες, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι είχε «εύλογη αμφιβολία», αλλά δεν δεχόταν να ψηφίσει ότι η Κλάνσι ήταν αθώα λόγω παραφροσύνης.

Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της

«Παραδέχθηκε ότι είχε εύλογη αμφιβολία αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο της συνέντευξης της Κλάνσι. Είχα αρχίσει να συμπληρώνω τα έγγραφα, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Υπήρχαν τρία έντυπα που έπρεπε να συμπληρώσω και είχα ήδη βάλει την υπογραφή μου σε καθένα από αυτά, αλλά τότε εκείνος είπε: “Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται να πω ότι είναι αθώα λόγω παραφροσύνης”», είπε η Ρόνι Κάρλσον.

Όπως αποκάλυψαν οι ένορκοι ήταν έτοιμοι να αθωώσουν την Λίντσεϊ Κλάνσι λόγω αμφιβολιών για το αν είχε επίγνωση των πράξεών της λόγω της ψυχικής της κατάστασης

Όπως αποκάλυψαν οι ένορκοι ήταν έτοιμοι να αθωώσουν την Λίντσεϊ Κλάνσι λόγω αμφιβολιών για το αν είχε επίγνωση των πράξεών της λόγω της ψυχικής της κατάστασης

Οι τρεις γυναίκες αποκάλυψα το παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας, όπου συνεδρίαζαν οι ένορκοι, περιγράφοντας τις διαβουλεύσεις περιέγραψαν ως εξαιρετικά έντονες. 

Όπως είπαν, υπήρξαν καβγάδες, φωνές, κλάματα και μεγάλη απογοήτευση, καθώς οι ένορκοι προσπαθούσαν επί περίπου 38 ώρες, μέσα σε επτά ημέρες, να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η πρόεδρος του σώματος χαρακτήρισε τη διαδικασία ένα συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ με πολλές μεταπτώσεις.

Όμως ένας ένορκος ήταν ανένδοτος να αθωώσει την Κλάνσι

Όμως ένας ένορκος ήταν ανένδοτος να αθωώσει την Κλάνσι

«Ήταν τόσο δύσκολο. Ήμασταν τόσο κοντά στο να καταλήξουμε σε απόφαση και ήταν σπαρακτικό που δεν τα καταφέραμε», σημείωσε απογοητευμένη.

Λίντσεϊ Κλάνσι: Η διαφωνία για την «εύλογη αμφιβολία»

Σύμφωνα με τις τρεις ενόρκους, το βασικό ζήτημα δεν ήταν αν η Λίντσεϊ Κλάνσι σκότωσε τα τρία παιδιά της. Η ίδια δεν είχε αρνηθεί ότι τους αφαίρεσε τη ζωή.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους ενόρκους ήταν αν, τη στιγμή των πράξεών της, μπορούσε να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος και, συνεπώς, αν έφερε ποινική ευθύνη.

Παρά το γεγονός ότι αμφέβαλε και το αν είχε επίγνωση των πράξεών της, δεν μπορούσε να ξεπεράσει ότι είχε σκοτώσει τα τρία της παιδιά

Παρά το γεγονός ότι αμφέβαλε και το αν είχε επίγνωση των πράξεών της, δεν μπορούσε να ξεπεράσει ότι είχε σκοτώσει τα τρία της παιδιά

Οι τρεις γυναίκες υποστήριξαν ότι ο συγκεκριμένος ένορκος δυσκολευόταν να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Κλάνσι είχε σκοτώσει τα παιδιά της και ότι δεν δεχόταν την έννοια της «εύλογης αμφιβολίας», όπως είχε εξηγηθεί στις οδηγίες του δικαστή Ουίλιαμ Σάλιβαν.

Μία από τις ενόρκους τον χαρακτήρισε αλαζόνα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνεργαζόταν ουσιαστικά με τα υπόλοιπα μέλη.

«Ήταν πολύ αλαζόνας. Πραγματικά δε δεχόταν τίποτα από όσα έλεγαν οι άλλοι», είπε.

Μία άλλη περιέγραψε την ένταση που επικρατούσε στην αίθουσα:

Οι ένορκοι περιέγραψαν τον συγκεκριμένο ως «αλαζόνα» χωρίς διάθεσει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους

Οι ένορκοι περιέγραψαν τον συγκεκριμένο ως «αλαζόνα» χωρίς διάθεσει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους

«Όλοι μας, μέσα στην απογοήτευσή μας, σηκωνόμασταν και περπατούσαμε στην αίθουσα γιατί δεν αντέχαμε άλλο να καθόμαστε. Πηγαίναμε όλοι στο καρότσι με τα αποδεικτικά στοιχεία. Εκείνος, νομίζω, σηκώθηκε μόνο μία φορά για πολύ λίγο και μετά επέστρεψε στη θέση του», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν ήθελε να αλληλεπιδράσει μαζί μας και να προσπαθήσει να καταλάβει. Του διαβάσαμε πολλές φορές τον ορισμό της εύλογης αμφιβολίας, όπως τον είχε δώσει στις οδηγίες του ο δικαστής Ουίλιαμ Σάλιβαν. Αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Λίντσεϊ σκότωσε με τόσο βίαιο τρόπο τα παιδιά της».

Λίντσεϊ Κλάνσι: Η επιβαρυμένη ψυχική κατάστασή της 

Η υπεράσπιση της 36χρονης πρώην νοσηλεύτριας υποστήριξε στη δίκη ότι υπέφερε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση και ότι δεν έπρεπε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Ο δικηγόρος της, Κέβιν Ρέντινγκτον, υποστήριξε επίσης ότι η Κλάνσι είχε να κοιμηθεί μέρες, ένιωθε άγχος, κατάθλιψη, έκανε αυτοκτονικές σκέψεις και σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της πριν από τους θανάτους τους.

Η δίκη κατέληξε τελικά σε κακοδικεία γιατί οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση

Η δίκη κατέληξε τελικά σε κακοδικεία γιατί οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Κλάνσι είχε σχεδιάσει τις πράξεις της και ότι γνώριζε τι έκανε. Η υπεράσπιση, αντίθετα, επέμεινε ότι η σοβαρή ψυχική της κατάσταση επηρέασε την αντίληψή της για την πραγματικότητα.

Οι τρεις ένορκοι που μίλησαν στο NBC10 Boston δήλωσαν ότι δεν πείστηκαν από τη θέση της κατηγορούσας αρχής και άσκησαν κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η Κλάνσι στη δίκη.

«Μου φάνηκε σκληρό – πολύ, πολύ σκληρό. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας που να υποστηρίζει ότι η Λίντσεϊ ήταν κακή μητέρα... το θεώρησα μεροληπτικό», είπε μία από τις ενόρκους.

Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα επαναληφθεί η δίκη με νέο σώμα ενόρκων

Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα επαναληφθεί η δίκη με νέο σώμα ενόρκων

«Όλοι οι μάρτυρες και τα στοιχεία “απέδειξαν ότι αγαπούσε τα παιδιά της... άρα πρέπει να είχε χάσει τον έλεγχο”», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος.

Λίντσεϊ Κλάνσι: Το αδιέξοδο των διαβουλεύσεων 

Το σώμα των ενόρκων αποτελούνταν από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ενημέρωσε τρεις φορές τον δικαστή Ουίλιαμ Σάλιβαν ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση.

Την τέταρτη ημέρα των διαβουλεύσεων οι ένορκοι δήλωσαν για πρώτη φορά ότι βρίσκονταν σε αδιέξοδο. Την επόμενη ημέρα επανέλαβαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, ενώ την Παρασκευή, κατά την έβδομη ημέρα, έστειλαν και τρίτο σημείωμα.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδιά

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδιά

Τελικά, ο δικαστής κήρυξε τη δίκη σε κακοδικία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και μένει να αποφασιστεί αν θα υπάρξει νέα δίκη. 

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