Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μουσική, ο έρωτας, η κόρη του και το πρόωρο τέλος

Σήμερα «κλείνουν» 6 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Έξι χρόνια χωρίς τον αγαπημένο τραγουδιστή και συνθέτη / Βίντεο: ΕΡΤ
Σαν σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, βυθίζοντας στο πένθος όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους φίλους του. Ήταν 63 ετών.

Νικόλας Άσιμος: Έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες

Τον σπουδαίο καλλιτέχνη βρήκε νεκρό στο εξοχικό του στον Βόλο η κόρη του, η οποία ειδοποίησε και και το ΕΚΑΒ. 

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ έπειτα από τον θάνατό του, η οικογένειά του είχε ανακοινώσει τα εξής: «Η οικογένεια του λατρεμένου και χιλιοτραγουδισμένου Λαυρέντη Μαχαιριτσα ανακοινώνει με οδύνη την απώλειά του. Οι εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης μας συγκινούν. Ο ίδιος θα επιθυμούσε διακριτικότητα και απλότητα».

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μουσική, ο έρωτας, η κόρη του και το πρόωρο τέλος

O Διονύσης Τσακνής με την κόρη και τη σύζυγο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα την ημέρα της κηδείας του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα - Ελένη Μαχαιρίτσα / Φωτογραφία: NDP

Όπως είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της η κόρη του αείμνηστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: «Δε συνηθίζεται η απουσία του πατέρα μου, ξεκάθαρα όχι. Νιώθω τυχερή και ευλογημένη που ήμουν εκεί στην τελευταία στιγμή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου επέμενε να είμαι εκεί, την ημέρα που τελικά έφυγε, ήμασταν οι δυο μας. Δεν πρόλαβα να πω στο πατέρα μου όλα όσα ήθελα, αλλά του τα λέω τώρα. Εάν κατέβαινε ο πατέρας μου στη γη θα του έλεγα ότι ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος έρωτάς μου. Ήταν πολύ καλός μπαμπάς, τσακωνόμασταν πολύ γιατί είμαστε και οι δύο εκρηκτικοί».

Μιχάλης Μενιδιάτης: Η λαμπρή καριέρα, η προσωπική ζωή & το πρόβλημα υγείας

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού ροκ και εν γένει του σύγχρονου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Γνωρίζοντας τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - Το βιογραφικό του 

  • Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου

  • Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με την μουσική μέσα από το ροκ. Το «Help» των Beatles ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασε όταν ήταν εννέα χρόνων και έπειτα στα 12 το «Revolver»

  • Ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή στα μέσα της δεκαετίας του '70, αρχικά με το συγκρότημα P.L.J. Band και στην συνέχεια με τους «Τερμίτες», ενώ από το 1989 ακολούθησε σόλο καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής

  • Τα τραγούδια του «Διδυμότειχο μπλουζ», «Πόσο σε θέλω», «Και τι ζητάω», «Εκεί στο Νότο», «Ένας Τούρκος στο Παρίσι», «Tερατάκια τσέπης», «Έλα ψυχούλα μου» και «Μικρός Τιτανικός» αγαπήθηκαν από το κοινό και θεωρούνται κλασικά στο είδος τους

  • Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής, όπως οι: Διονύσης Τσακνής, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Χαρούλα Αλεξίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου, Κώστας Μακεδόνας, Νίκος Πορτοκάλογλου κ.ά.

  • Πέθανε στον ύπνο του στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στο εξοχικό του στον Πτελεό Πηλίου, όπου παραθέριζε. Την επομένη επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδειο σε μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του σωματείου «Μαζί για το Παιδί».

Ο έρωτας, ο γάμος και η αδυναμία στην κόρη του

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας παντρεύτηκε το 1992 τη σύντροφό του, Ελένη, με την οποία απέκτησε τη μοναχοκόρη του Μαρία Κλάρα. Έως τότε, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του: «Κοιμόμουν όταν νύσταζα, έτρωγα όταν πεινούσα, γυρνούσα σπίτι όταν δεν μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Έχω πιει, έχω καπνίσει και έχω κοιμηθεί σε άπειρα σπίτια. Κάποια στιγμή είπα: "Αυτήν τη γυναίκα τη γουστάρω και θέλω να μείνω μαζί της". Αυτό ήταν όλο».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Μοναστήρι Πεντέλης, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Όπως είχε περιγράψει για τον γάμο του: «Με πάντρεψε ένας παπάς γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Δεν έμαθε κανείς ότι παντρεύτηκα. Και ήταν σε μια περίοδο που έδινα πέντε συνεντεύξεις το μήνα».

Μάλιστα, είχε παραδεχτεί δημόσια ότι είχε καπνίσει ναρκωτικά, όμως ποτέ δεν έφαγε «κόλλημα»: «Με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, για παράδειγμα, κάναμε παρέα. Ήρθε ένα πρωί που τα έκοψα όλα μαχαίρι»...

Αυτό συνέβη όταν γνώρισε τη σύζυγό του: «Είχαμε το πρώτο μας ραντεβού σε ένα μαγαζί. Νωρίτερα είχα πάει σε ένα φίλο μου και κάναμε "τσιγάρο". Στο ραντεβού, η γυναίκα μου μού μιλούσε και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Μάλιστα, είχε έρθει με μία φίλη της, η οποία γύρισε κάποια στιγμή και ρώτησε "τι λέει αυτός;". Εκεί είπα "τέρμα δεν ξανακάνω"».

Η κόρη του, Μαρία Κλάρα, σπούδασε κινηματογράφο στην Αγγλία. «Είχα πει ότι θέλω να κάνω ένα σπιτικό, να βρω μια γυναίκα που να τη γουστάρω και να με γουστάρει, κάναμε ένα παιδί και αγωνίζομαι γι’ αυτούς. Αν υποθέσεις ότι η μισή μου ζωή είναι το τραγούδι, γιατί η άλλη μισή είναι η κόρη μου, δε θα μπορούσε να μην υπάρχει η αγάπη του κόσμου», είχε εξομολογηθεί ο σπουδαίος καλλιτέχνης. 

Ενώ τέλος, αναφερόμενος στην οικογένειά του, είχε δηλώσει ότι το τραγούδι «Τόσα χρόνια μία ανάσα» το είχε αφιερώσει στη σύζυγο και την κόρη του: «Χρωστάω στη γυναίκα μου, στην κόρη μου. Τους το είπα κιόλας με το τραγούδι Τόσα Χρόνια μια Ανάσα. Αυτό λέει το τραγούδι αυτό. Είναι δύσκολο να πεις ευχαριστώ. Το "ευχαριστώ" δε λέγεται εύκολα».

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
