Μιχάλης Μενιδιάτης: Η λαμπρή καριέρα, η προσωπική ζωή & το πρόβλημα υγείας

Ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, «έφυγε» από τη ζωή σαν σήμερα στις 21 Αυγούστου του 2012, κάνοντας φτωχότερο τον κόσμο της μουσικής.

Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Μενίδι και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την έφεσή του στη μουσική, γρατζουνώντας αρχικά μία κιθάρα.

Το 1953 έπιασε δουλειά στο κοσμικό κέντρο «Δροσιά» στο Μενίδι, όπου δούλευε ως φύλακας ο πατέρας του. Τη δεκαετία του 1950 είδε την καριέρα του να απογειώνεται με τα τραγούδια «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις», « Μην περιμένεις πια», «Περιφρόνα με γλυκιά μου», «Πετραδάκι-πετραδάκι», «Ξημέρωσε, καλή μου» των Ν. Καρανικόλα - Άκη Πάνου, «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα» του Άκη Πάνου, «Αγωνίες» του Χιώτη, «Η καρδιά της ανήκει αλλού» των Β. Βασιλειάδη - Γ. Κιούρκα, «Ένα τραγούδι πες μου ακόμα» του Τάκη Μουσαφίρη, «Πήραν τα στήθια μου φωτιά» του Καραμπεσίνη.

Ο λαϊκός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Αυγούστου του 2012, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Εκτός από το μεγάλο έργο του έχει αφήσει πίσω του τη σύζυγό του, Χρυσούλα Μενιδιάτη, δύο παιδία τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Βαγγέλη Μενιδιάτη και τρία εγγονάκια από τον μεγάλο του γιο, Χρήστο.