Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στο ενεργειακό πεδίο, με δύο αμερικανικούς κολοσσούς να επιταχύνουν τον σχεδιασμό τους για γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Η Chevron αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες ήδη από τον Δεκέμβριο, ενώ για την άνοιξη του 2027 τοποθετείται η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο χάρτης των ερευνών κοιτασμάτων υδορογονανθράκων

Οι δύο ενεργειακοί σταθμοί για την Ελλάδα

Όπως συγκεκριμένα μετέδωσε ο Δημήτρης Σουλτογιάννης από τη Νέα Υόρκη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, έχουμε πλέον δύο πολύ συγκεκριμένους σταθμούς στο ενεργειακό πεδίο.

Ο πρώτος είναι ο Δεκέμβριος του 2026, όταν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Chevron αναμένεται να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο, νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης. Πρόκειται ουσιαστικά για το απαραίτητο στάδιο χαρτογράφησης του υπεδάφους πριν από οποιαδήποτε απόφαση για γεώτρηση.

Ο δεύτερος και σημαντικότερος σταθμός είναι η άνοιξη του 2027. Εκεί τοποθετείται η ερευνητική γεώτρηση στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, με τη συμμετοχή της ExxonMobil.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσδιόρισε χρονικά την έναρξη των εργασιών γύρω από την άνοιξη. Πρόκειται για την πρώτη σε μεγάλο βάθος υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.

Αναμένεται συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, υπάρχει και μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Reuters, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ένα τετ-α-τετ με ιδιαίτερο βάρος λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία σε άμυνα και ενέργεια, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, ενέργεια και γεωπολιτική βρίσκονται ουσιαστικά στον πυρήνα των επαφών του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.



