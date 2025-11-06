Μητσοτάκης για ExxonMobil: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»

«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση, είναι μια ιστορική στιγμή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
06.11.25 , 16:06 Μητσοτάκης για ExxonMobil: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»
06.11.25 , 15:41 Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
06.11.25 , 15:25 Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
06.11.25 , 15:16 Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”
06.11.25 , 15:01 Βορίζια: Τι Λέει Η Μητέρα Του Καργάκη Για Τον Σασμό
06.11.25 , 14:58 Φοινικούντα: Έρχονται Εξελίξεις - Μίλησαν Οι Επισυνδέσεις
06.11.25 , 14:49 Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25 , 14:37 Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
06.11.25 , 14:18 Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Ράμα Ντουβάτζι: Όλοι μιλούν για τη Gen Z «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία Intimenews
Κ. Μητσοτάκης: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας» / Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος.

Μητσοτάκης: «Φυσική πύλη για το αμερικανικό LNG η Ελλάδα»

«Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών», επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», καταλήγει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy:

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
EXXONMOBIL
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΟΝΙΟ
 |
ΕΡΕΥΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top