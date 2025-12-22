Αιμίλιος Χειλάκης: «Έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη cancel»

«Έλεγε να μη με πάρουν στις Μέλισσες γιατί ήμουν φίλος του Λιγνάδη»

Το μεσημέρι της Κυριακής 21/12, ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπου παραχώρησε μια έφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού.

Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

Με αφορμή τη θεαττρική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί, ο καταξιωμένος ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει δεχτεί cancel στην καριέρα του, εξαιτίας μιας δήλωσης που είχε κάνει για τον Δημήτρη Λιγνάδη

«Βεβαίως και έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη cancel, αλλά δεν μου έκανε κάτι, δεν ένιωσα άσχημα. Δεν άφησα να μου κάνει κακό κι επίσης δεν απάντησα. Δεν ήθελα να βάλω άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα του μίσους», δήλωσε αρχικά. 

«Όταν ξεκίνησε το metoo στο ελληνικό θέατρο, εγώ είπα για κάποιον από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν “μην κάνουμε ότι δεν υπήρξαν φίλοι μας”, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπάρξει φίλος, για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Και ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το αν είναι ένοχος ή όχι», πρόσθεσε.

Αιμίλιος Χειλάκης: «Έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη cancel»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνέπειες που είχε η στάση του εκείνη την περίοδο για την επαγγελματική του πορεία. Ειδικότερα, αποκάλυψε ότι συνάδελφός του είχε ζητήσει να μην συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά «Άγριες Μέλισσες». Όπως είπε, το συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινώνησε με τον σκηνοθέτη και την παραγωγή, προτρέποντάς τους να μην τον επιλέξουν, λόγω της φιλίας του με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Αιμίλιος Χειλάκης: «Όταν πέθανε, έχασα το manual. Δεν ήξερα πώς λειτουργώ»

«Αυτό, λοιπόν, ήταν κατευθείαν… cancel Χειλάκης! Cancel από παντού! Συνάδελφος από τις Άγριες Μέλισσες ζήτησε να μην πάω, έστειλε μήνυμα στον σκηνοθέτη “μην τον πάρεις γιατί αυτός είναι φίλος του Λιγνάδη”. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, ούτε να εκδικηθώ τον άνθρωπο που πήγε να μου κάνει επαγγελματικό κακό».

«Ο ίδιος ο άνθρωπος μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα αργότερα, με μολύβι, μου ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν του απάντησα ποτέ, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι όσο με εκδικούταν δημόσια, πήγε να μου ζητήσει συγγνώμη ιδιωτικά. Δεν είχε το θάρρος και τη γενναιότητα», τόνισε στην εκπομπή του Alpha. 

Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι η κατάσταση αυτή δεν τον επηρέασε, όπως πολλοί θα περίμεναν: «Δεν έδωσα σημασία στο “Cancel”, δεν το άφησα να με επηρεάσει. Επειδή δίνω και δέχομαι πολλή αγάπη, δεν άφησα να με επηρεάσει μια έκφραση μίσους», εξομολογήθηκε. 

 

