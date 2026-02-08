Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε με φίλους

Τα γενέθλιά της είχε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στις 3 Φεβρουαρίου και έκανε ένα ταξίδι στις γαλλικές Άλπεις με τους φίλους της για να το γιορτάσει.

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Στο γήπεδο για να στηρίξει την αγαπημένη της ομάδα

Ανήμερα των γενεθλίων της ανέβασε μία φωτογραφία στο Instagram από το γεύμα που έκανε κατά τη διάρκεια των διακοπών της σε υπερπολυτελές θέρετρο στη Νότια Γαλλία και συγκεκριμένα στο θέρετρο Val d'Isere.

«Γεύμα γενεθλίων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Η μικρή κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, παρόλα αυτά, στα social media παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έκλεισε τα 27 και χθες έσβησε την τούρτα της και μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της.

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου τούρτα

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου Γενέθλια

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις γαλλικές Άλπεις, η ίδια φρόντισε να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο της. 

Απόλαυσε βόλτες στα χιονισμένα χωριά της περιοχής, επισκέψεις σε τοπικά εστιατόρια με παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με θέα τα επιβλητικά βουνά.

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στις Γαλλικές Άλπεις

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε μόνο στη χαλάρωση, καθώς η ίδια είναι λάτρης της φυσικής δραστηριότητας.

Το αγαπημένο της χειμερινό σπορ είναι το σκι όπου τα περισσότερα πρωινά της τα περνούσε στις πίστες. 

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
