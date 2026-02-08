Υπόθεση κατασκοπείας: Ο «άνθρωπος σκιά» στο μικροσκόπιο των αρχών

Ποιος είναι ο «άνθρωπος σκιά» που αναζητούν οι αρχές. Δεδομένη θεωρείται η εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση κατασκοπείας - Βίντεο ΕΡΤ

Την εμπλοκή κι άλλων προσώπων στο κατασκοπευτικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες, εκτός του Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, θεωρούν δεδομένη οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές ασφαλείας και οι ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο σκιά», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας.

Ο κλοιός γύρο του φαίνεται να σφίγγει και ερευνάται η σχέση που είχε με τον 54χρονο Σμήναρχο, ο οποίος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φέρεται να πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του από τον Οκτώβριο. Αυτό που ερευνάται τώρα είναι αν τον στρατολόγησε ο «άνθρωπος σκιά».

Στο μικροσκόπιο των αρχών φέρονται να βρίσκονται δύο ακόμα άτομα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για δύο απόστρατους, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους» με αυτούς που επικοινωνούσε ο 54χρονος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας έχει σχέση εργασίας με την κινεζική αεροπορία.

Υπόθεση κατασκοπείας: Το μυστικό ταξίδι στην Κίνα

Η επαφή του Σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε το 2024 στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού, για το οποίο δεν είχε ενημερώσει τη μονάδα του, ως όφειλε. Αυτό ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών και θεωρήθηκε ύποπτος για κατασκοπεία.

Στο Πεκίνο φέρεται να συνάντησε τον Κινέζο πράκτορα, με τον οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχε σχεδόν καθημερινή επαφή.

Εκείνος φέρεται να του εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Ο 54χρονος άλλωστε είχε το ιδανικό προφίλ για τους ανθρώπους που τον επέλεξαν. Ήταν καταρτισμένος, με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα, σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ως διοικητής μονάδας, είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με νατοϊκά κι ελληνικά στρατιωτικά μέσα και επιχειρησιακά σχέδια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κινέζος σύνδεσμος του Σμηνάρχου το 2025 παραβρέθηκε σε συνέδριο σε ευρωπαϊκή χώρα. Πριν όμως φτάσει στον τελικό προορισμό του έκανε μια ολιγόωρη στάση στην Αθήνα και φέρεται να συναντήθηκε με δύο άνδρες.

Αυτό που ερευνάται τώρα είναι αν σε εκείνη τη συνάντηση ο 54χρονος του έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Υπόθεση Κατασκοπείας: Σε κρυπτονομίσματα οι πληρωμές

Η πληρωμή του 54χρονου αξιωματικού φέρεται να γινόταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή στο κινητό – σκιά που του είχε παραχωρήσει ο Κινέζος πράκτορας, ενώ τα εμβάσματα φέρεται να ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του μηνιαία και τριμηνιαία εμβάσματα που κυμαίνονταν από 5 – 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη σημασία των απόρρητων εγγράφων που έστελνε.

Υπόθεση κατασκοπείας: Η ανάκτηση σβησμένων αρχείων

Κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επιχείρησης σύλληψης του 54χρονου στο γραφείο του στη στρατιωτική μονάδα στο Καβούρι, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας είχαν μαζί τους μηχάνημα εντοπισμού ηλεκτρονικών συσκευών. Με αυτό εντόπισαν ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο που ο Σμήναρχος δεν είχε δηλώσει, όπως ήταν υποχρεωμένος.

Από αυτό το κινητό, εκείνη τη στιγμή, ανακτήθηκαν αρχεία που είχε σβήσει ο 54χρονος και στοιχεία που αφορούσαν τη δράση του. Όπως διαπιστώθηκε είχε κάνει πολλές αποστολές υλικού, ενώ διαπιστώθηκε και παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

Ο 54χρονος σμήναρχος συνεργάστηκε με τις Αρχές και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση του με τον Κινέζο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι 40 με 45 ετών, όταν βρέθηκαν στο δεύτερο κινητό του οικονομικές συναλλαγές και φωτογραφίες με στρατιωτικά έγγραφα

Μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο αξιωματικός θα κρατείται στο αεροδικείο Καρέα.

Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Οι ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωπος είναι ισόβια κάθειρξη και αφαίρεση Ιθαγένειας.