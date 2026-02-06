Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
Ελλαδα
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, που προκαλεί έντονη ανησυχία για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο κατηγορούμενος, εν ενεργεία Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, βρέθηκε σήμερα στο Αεροδικείο Αθηνών, όπου παρέμεινε επί περίπου πέντε ώρες. 

Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!

Παρά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν απολογήθηκε τελικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star. Όπως ανέφερε ένας εκ των δύο συνηγόρων του, έλαβε προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.  

Οι δικηγόροι του παρέλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας, ενώ ανέφεραν ότι ο εντολέας τους βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. 

Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το Αεροδικείο συνοδεία της Αερονομίας, αυτή τη φορά με πολιτικά ρούχα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, σε αντίθεση με την πρωινή του εμφάνιση, αφού προσήλθε φορώντας τη στολή της Πολεμικής Αεροπορίας.  

Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία έφτασε στο Αεροδικίο

Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία άλλαξε ρούχα πριν την έξοδό του από το Αεροδικείο / Φωτογραφία από το Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στην παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από το δικαστικό μέγαρο. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος κινδυνεύει με ποινή έως και ισόβια και αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του Star, ο Σμήναρχος αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, που επισύρουν ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης.  

Η βασική κατηγορία αφορά τη μετάδοση άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με κρίσιμα αμυντικά συστήματα.

Λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, οι πληροφορίες αυτές φέρεται να είχαν και νατοϊκή διάσταση, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του κατηγορουμένου. 

O Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι πράξεις που του αποδίδονται θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα της χώρας. 

Ο κατηγορούμενος, μάλιστα, κινδυνεύει κιαι με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον νέο νόμο που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και εφαρμόζεται σε υποθέσεις που πλήττουν την εθνική ασφάλεια. 

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ενώ την Τρίτη αναμένεται η κρίσιμη απολογία του κατηγορούμενου, η οποία θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 |
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
