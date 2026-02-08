Σίσσυ Χρηστίδου: Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γάμου

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γάμου σήμερα, η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της αναφέρθηκαν σε αυτό στην έναρξη της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια δε δίστασε να πει ότι έχει και η ίδια πάρει… τα μαθήματά της!

«Στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον Παύλο Σταματόπουλο να απαντά: «Το πάνελ από εκεί (Χρηστίδου – Συρίγος) έχει να θυμάται…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι όμως. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε ζευγάρια στο περιβάλλον μας! Μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί…».

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα

Η Σίσσυ Χρηστίδου το 2019 χώρισε με τον Θοδωρή Μαραντίνη έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δυο παιδιών.

Το πρώην ζευγάρι είχε ένα δύσκολο διαζύγιο με αρκετά δικαστήρια που αφορούσσαν στη συνεπιμέλεια των παιδιών και τη διατροφή της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι πλέον δεν έχει καμία επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, περιγράφοντάς τον ως εξαιρετικά θυμωμένο μαζί της.

Ανέφερε επίσης πως η ίδια παραιτήθηκε από την κοινή τους περιουσία κατά το διαζύγιο και πως οι δικαστικές τους διαφορές αφορούν πλέον μόνο τα παιδιά τους.

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου. Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως δεν το πήγα και ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που αν αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Φυσικά και δεν ήθελα να πάω στα δικαστήρια. Πίστευα ότι ήταν βελούδινο, γιατί ήταν συναινετικό το διαζύγιο, όλα τακτοποιήθηκαν, πίστευα ότι θα ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δυο πλευρές. Έκανα τα πάντα να υπάρχει καλό κλίμα και στη συνέχεια δηλαδή συνέχισα να προσπαθώ για αυτό… Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου».

Ακόμα η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν δική της. Ωστόσο, σε όλη τη διαδικασία είχε ως κύριο μέλημα τα παιδιά τους:

«Ξέρω τι μεσολάβησε αλλά δεν θα σου απαντήσω. Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί… Προσπαθώ σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό μου να έχω τα παιδιά μου. Αυτό έχει προστατεύσει και μένα ως έναν βαθμό. Είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε είμαι πολύ προστατευτική και σε αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά μου, είναι ευαίσθητα ζητήματα».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης στην Αθήνα

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε παλιότερη εμφάνισή του στην Αθήνα/ Φωτογραφία NDP 

Η Σίσσυ Χρηστίδου έξω από το δικαστήριο

Η Σίσσυ Χρηστίδου έξω από το δικαστήριο τον Απρίλιο 2025 /Φωτογραφία NDP
