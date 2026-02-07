Γαλάτσι: Δύο τραυματίες στον Ευαγγελισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι

Οπαδικά τα κίνητρα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Δύο τραυματίες από μαχαίρι βρέθηκαν στο Γαλάτσι / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7/2 στο Γαλάτσι, όταν δύο άτομα δέχθηκαν επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κούρτιου, όπου ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, φέροντας διαμπερές τραύμα στον γλουτό.

Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε

Λίγο αργότερα, επί της οδού Στεφανόπουλου, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη 25χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τον τραυματίσουν, οι δράστες του φέρονται να τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι», γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν οπαδικό κίνητρο. Κι αυτός ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, με ελαφρότερα τραύματα.

Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες δε διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. 

Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των περιστατικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

