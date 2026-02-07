Γαλάτσι: Δύο τραυματίες στον Ευαγγελισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι

Απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7/2 στο Γαλάτσι, όταν δύο άτομα δέχθηκαν επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κούρτιου, όπου ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, φέροντας διαμπερές τραύμα στον γλουτό.

Λίγο αργότερα, επί της οδού Στεφανόπουλου, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη 25χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τον τραυματίσουν, οι δράστες του φέρονται να τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι», γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν οπαδικό κίνητρο. Κι αυτός ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, με ελαφρότερα τραύματα.

Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες δε διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των περιστατικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.