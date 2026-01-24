Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο

Αδιανόητο περιστατικό είχαμε στο Γαλάτσι. Ένα παιδί 13 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πόδι όταν οκτώ ανήλικοι έριξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο προαύλιο σχολείου την ώρα που οι μαθητές έκαναν γυμναστική. Η μητέρα του θύματος μίλησε αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα, ενώ ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο απο την καταδρομική επίθεση.

Γαλάτσι: Πέταξαν βεγγαλικά σε σχολείο

Στο αποκλειστικό βιντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, βλέπουμε τη στιγμή που η ομάδα των ανήλικων κουκουλοφόρων προσεγγίζει το σχολείο στο Γαλάτσι, σε μια καταδρομική επίθεση.

Μόλις φτάνουν έξω απο το Γυμνάσιο ξεκινούν να πετούν προς το σχολείο βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.

Στον προαύλιο χώρο βρίσκονται μαθητές που κάνουν γυμναστική. Ενας 13χρονος πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος.

Στο Star η μητέρα του 13χρονου - «Έκανε γυμναστική και δέχθηκε βεγγαλικό στον μηρό»

Η μητέρα του 13χρονου θύματος μιλά αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα. Ο γιος της τραυματίστηκε στον μηρό και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο Παίδων.

«Ήταν τυχερός, πήγε (η φωτοβολίδα) στον μηρό ψηλά, στο δεξί του πόδι. Έπαθε έγκαυμα, κάηκε η φόρμα του. Φοβάμαι καθε μέρα που το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο, φοβόμουν και πριν, τώρα φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω έξω από το σχολείο να παρακολουθώ; Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι επιτέλους, κάποιος να ενδιαφερθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όπως αποκαλύπτει η μητέρα του μαθητή, η επίθεση έγινε λόγω κόντρας μαθητών δύο σχολείων.

«Έμαθα ότι είναι από άλλο σχολείο του Γαλατσίου. Θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκαναν σαν αντίποινα, προφανώς. Εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική και έτυχε ο γιος μου να είναι πιο κοντά στην μπασκέτα της εισόδου και να έρθει πάνω του (το βεγγαλικό). Μερικά βεγγαλικά τα έβαζαν και μέσα σε μανταρίνια», είπε η ίδια στο Star.

Οι γονείς του 13χρονου μαθητή, προχώρησαν σε μήνυση. To παιδί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.