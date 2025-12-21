Αντιδράσεις για rave πάρτι έξω από εκκλησία στο Γαλάτσι

Μπροστά σε μια πρωτόγνωρη εικόνα βρέθηκαν οι Αθηναίοι στο Γαλάτσι. Εκατοντάδες νεαροί να χορεύουν rave μπροστά από εκκλησία.

Το rave πάρτι έγινε έξω από τον Ιερό Nαό του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι. Οι διοργανωτές του πάρτι έστησαν τα φωτορυθμικά αλλά και τα ηχοσυστήματα πάνω στα σκαλιά της εκκλησίας.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων. Όπως γράφει και στην αφίσα, έγινε για την ανάδειξη της περιοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κόντρα Δούκα - Πλεύρη για το πάρτι στα σκαλιά της εκκλησίας

Η ασυνήθιστη αυτή εικόνα προκάλεσε κόντρα ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά.(...) Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;» απάντησε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας.